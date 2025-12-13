Witkoff se o víkendu sejde se Zelenským a evropskými lídry, tvrdí WSJ


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff míří do Berlína. O víkendu se tam má sejít s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry. Napsal to v pátek večer list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na své zdroje.

Trump ve stejné době novinářům bez bližších podrobností řekl, že americký plán na vytvoření zvláštní ekonomické zóny v Ukrajinou ovládané části Donbasu je složitý, ale bude dobře fungovat.

Vyslání Witkoffa do Evropy dokládá podle zdroje WSJ Trumpovu snahu uzavřít mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem do konce roku. Kdy přesně se Witkoff s evropskými politiky sejde, není ze zprávy jasné. V neděli a pondělí však má Trumpův zmocněnec jednat se svými protějšky z Velké Británie, Francie a Německa, napsal list.

O sobotním jednání o Ukrajině v Paříži není jasno
Volodymyr Zelenskyj

Některá média v pátek informovala o schůzce týkající se budoucnosti Ukrajiny, která se měla v neupřesněném složení odehrát v sobotu v Paříži a na níž USA dosud oficiálně nepotvrdily účast. Agentura Reuters v pátek večer s odvoláním na Elysejský palác napsala, že schůzka nebude, což ovšem oficiální místa nepotvrdila.

Zatím není zcela jasné, v jakém obsazení ani kde přesně se rozhovory uskuteční. Jejich obsahem ale má v každém případě být americký návrh na ukončení války na Ukrajině, ke kterému měl Kyjev a jeho evropští spojenci výhrady. Počítá mimo jiné s vytvořením demilitarizované „svobodné ekonomické zóny“ mezi ruskými a ukrajinskými vojsky na východě Ukrajiny.

Ukrajina uvádí, že osvobodila dvě vesnice a obklíčila Rusy v Kupjansku
Označení kupjanského okresu blízko frontové linie

Plán spočívá v tom, že se ukrajinské síly stáhnou z té části Doněcké oblasti v Donbasu na východě Ukrajiny, kterou dosud kontrolují, ale ruská vojska na toto území nevstoupí. Trump v pátek prohlásil, že tento systém bude dobře fungovat. Zelenskyj však o den dříve řekl, že USA nevědí, kdo toto území bude spravovat a že není zaručeno, že se jej Rusové pokusí získat bez ohledu na to, co řeknou nyní.

Kromě postavení Donbasu patří k nedořešeným bodům také status Záporožské jaderné elektrárny, kterou nyní okupují ruská vojska a otázka bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.

Zelenskyj: Jsem připraven uspořádat volby. S bezpečností mají pomoct USA i Evropa
Volodymyr Zelenskyj

