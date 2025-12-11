USA chtějí v Donbasu „demilitarizovanou ekonomickou zónu“, řekl Zelenskyj


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

USA podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského trvají na vytvoření demilitarizované „svobodné ekonomické zóny“ mezi ruskými a ukrajinskými vojsky na východě Ukrajiny. Američany navrhovaný kompromis má spočívat v tom, že se ukrajinské síly stáhnou z té části Doněcké oblasti v Donbasu na východě Ukrajiny, kterou dosud kontrolují, ale ruská vojska na toto území nevstoupí. Američané ovšem nevědí, kdo bude toto území řídit, řekl Zelenskyj podle serveru BBC News.

Podle tohoto amerického plánu by Rusko nemuselo stáhnout své vojáky z okupovaných částí Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti, ale mělo by opustit místa, která ovládá v Charkovské, Dněpropetrovské a Sumské oblasti.

Kyjev předložil Washingtonu poslední verzi plánu na ukončení války, píše AFP
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Rusko dříve prohlašovalo, že hodlá ovládnout celý Donbas, včetně území, které dosud nedokázalo okupovat ani za téměř čtyři roky bojů, dodala BBC.

Zelenskyj označil za hlavní sporné body v jednáních s Američany budoucí postavení Donbasu a také Záporožské jaderné elektrárny, kterou nyní okupují ruská vojska. „Jsou to dvě otázky, o nichž dál jednáme,“ dodal.

Územní otázka je dosud nevyřešená a zatím lze těžko odhadnout, jak nakonec bude zakotvena v dokumentech, připustil prezident podle serveru Ukrajinska pravda. Potvrdil také, že Kyjev zaslal Spojeným státům svoji verzi mírového plánu, který původně předložili Američané.

Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři
Ilustrační foto – ropná plošina Filanovskij v Kaspickém moři (snímek z 18. listopadu 2025)

Otázka vzdání se území

O územních otázkách by měl rozhodnout ukrajinský lid, buď ve volbách, nebo v referendu, uvedl rovněž Zelenskyj před novináři o možných územních ústupcích. Podle Zelenského by kompromis měl být spravedlivý a schválený hlasováním Ukrajinců.

„Myslím, že ukrajinský lid odpoví na tuto otázku. Ukrajinský lid musí vyjádřit svůj postoj, ať už prostřednictvím voleb, anebo referenda,“ citovala Zelenského agentura AFP.

Ukrajinský prezident podle agentury Reuters také uvedl, že ukrajinští a američtí představitelé jednali o bezpečnostních zárukách. Zdůraznil, že Ukrajina musí vědět, jak partneři zareagují v případě, že se Rusko dopustí nové agrese.

Obranný rozpočet USA počítá s podporou Ukrajiny i Evropy. Trumpově strategii navzdory
Sněmovna reprezentantů USA

