Kyjev předložil Washingtonu poslední verzi plánu na ukončení války, píše AFP


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kyjev do Washingtonu poslal svou poslední aktualizaci plánu na ukončení ruské války na Ukrajině. Agentuře AFP to ve středu sdělily dva ukrajinské zdroje informované o záležitosti. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj téhož dne předtím řekl, že je připravena ukrajinská verze základních dvacet bodů mírového plánu ukončení války.

Kyjev „již zaslal“ novou verzi plánu na ukončení konfliktu Washingtonu, uvedl nejmenovaný vysoký ukrajinský představitel, aniž by poskytl další podrobnosti.

K ukrajinské verzi dvaceti základních bodů plánu na ukončení války se ve středu vyjádřil také Zelenskyj. „Právě všeobecná bezpečnost bude určovat ekonomickou bezpečnost a formovat podnikatelské ovzduší,“ prohlásil poté, co ukrajinští představitelé jednali s Američany o poválečné rekonstrukci a rozvoji Ukrajiny.

Ukrajina a Evropa jsou připraveny předložit USA verzi mírového plánu, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Ve čtvrtek se uskuteční jednání takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Schůzka lídrů této koalice má být virtuální, informoval podle agentury Reuters Elysejský palác.

Rozhovory o mírovém úsilí

Už v pondělí se v Londýně sešli britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz se Zelenským, aby projednali evropský návrh k podobě amerického mírového plánu pro Ukrajinu.

Merz odpoledne na tiskové konferenci řekl, že v příštích dnech povedou evropské země další rozhovory o mírovém úsilí. Agentura Reuters s odvoláním na unijní diplomatické zdroje napsala, že v Berlíně se na nadcházející pondělí připravuje schůzka asi desítky evropských lídrů včetně Macrona a Starmera.

Unijní podpora Ukrajiny je neochvějná, uvedli po schůzi se Zelenským lídři EU
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Válku, kterou v únoru 2022 rozpoutal ruský vládce Vladimir Putin, se od svého nástupu do úřadu na počátku roku snaží zastavit americký prezident Donald Trump. Ten ve středu po telefonu hovořil s Merzem, Macronem a Starmerem a později řekl, že diskuse byla vedena „docela silnými slovy“. Podle AFP také poznamenal, že Spojené státy v této záležitosti nechtějí „ztrácet čas“.

Spojené státy zvyšují tlak na Kyjev, aby souhlasil s dříve předloženou mírovou dohodou, která v mnoha bodech zejména v rané fázi návrhů vycházela vstříc Rusku. Kontroverzní je především možnost, že by napadená Ukrajina předala Moskvě území, které ruská armáda dosud ani nedokázala vojensky okupovat.

Zelenskyj označil jednání s Američany za „konstruktivní, ale nelehká“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Výběr redakce

Trump: Zabavili jsme u pobřeží Venezuely ropný tanker

Trump: Zabavili jsme u pobřeží Venezuely ropný tanker

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump papouškuje ruské narativy ohledně ukrajinských voleb, míní komentátoři

Trump papouškuje ruské narativy ohledně ukrajinských voleb, míní komentátoři

před 2 hhodinami
Nejlepším vyjednavačem jsou ukrajinské ozbrojené síly, soudí Prytula

Nejlepším vyjednavačem jsou ukrajinské ozbrojené síly, soudí Prytula

před 3 hhodinami
Island se přidal k zemím bojkotujícím Eurovizi kvůli účasti Izraele

Island se přidal k zemím bojkotujícím Eurovizi kvůli účasti Izraele

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Ukrajinské drony vyřadily další tanker ruské stínové flotily

Ukrajinské drony vyřadily další tanker ruské stínové flotily

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů

Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Nedokázali jsme veřejnosti vysvětlit nepopulární kroky, míní za končící vládu Kupka

Nedokázali jsme veřejnosti vysvětlit nepopulární kroky, míní za končící vládu Kupka

před 4 hhodinami
Soud povolil odtajnění části spisů z Epsteinovy kauzy

Soud povolil odtajnění části spisů z Epsteinovy kauzy

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

AFP: Hamás navrhuje přestat zbrojit výměnou za dlouhodobé příměří v Gaze

Palestinské teroristické hnutí Hamás navrhuje „zmrazit“ své vyzbrojování výměnou za dlouhodobé příměří v Gaze. Podle agentury AFP to ve středu řekl bývalý vůdce hnutí Chálid Mišal v rozhovoru se stanicí al-Džazíra. Podle něho je také uskupení otevřené myšlence, že by na mír na hranicích palestinského území s Izraelem dohlížely zahraniční síly.
včeraAktualizovánopřed 5 mminutami

Kyjev předložil Washingtonu poslední verzi plánu na ukončení války, píše AFP

Kyjev do Washingtonu poslal svou poslední aktualizaci plánu na ukončení ruské války na Ukrajině. Agentuře AFP to ve středu sdělily dva ukrajinské zdroje informované o záležitosti. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj téhož dne předtím řekl, že je připravena ukrajinská verze základních dvacet bodů mírového plánu ukončení války.
před 1 hhodinou

Trump: Zabavili jsme u pobřeží Venezuely ropný tanker

Spojené státy zabavily u pobřeží Venezuely tanker. Podle agentur to řekl americký prezident Donald Trump. Potvrdil tak zprávu agentury Reuters, dle které se dá očekávat další nárůst napětí mezi Washingtonem a Caracasem. USA zvýšily v Karibiku svou vojenskou přítomnost a od září útočí na plavidla, která podle Američanů slouží k přepravě drog. Ministryně Pam Bondiová ve středu potvrdila, že USA provedly příkaz k zadržení tankeru využívaného k přepravě ropy z Venezuely a Íránu, na kterou platí americké sankce.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump papouškuje ruské narativy ohledně ukrajinských voleb, míní komentátoři

Prezident USA Donald Trump v rozhovoru pro server Politico ostře zkritizoval Evropu. Popsal ji jako skupinu národů v rozkladu se slabými vůdci. V Událostech, komentářích o tom debatovali ukrajinista David Svoboda a amerikanista Jiří Pondělíček. Podle Pondělíčka Trump neuznává liberální mezinárodní řád a chce se vrátit k „velmocenskému koncernu“, v rámci kterého si navíc nepřeje Evropu jako sjednocenou. Podle obou komentátorů je Trump náchylný k ruským narativům, a to zejména v tématu ukrajinských voleb. Svoboda konstatuje, že Rusové by využili situaci vynucených prezidentských voleb, ke kterým nedávno vyjádřil ochotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, k rozkladu ukrajinské společnosti. Pořadem provázela Jana Peroutková.
před 2 hhodinami

Nejlepším vyjednavačem jsou ukrajinské ozbrojené síly, soudí Prytula

Naši američtí přátelé a partneři nám mnohokrát kázali o demokracii, co znamená, teď ale předstírají, že jsou slepí a nechtějí vidět ani slyšet nic o ukrajinské ústavě, řekl v rozhovoru pro ČT Serhij Prytula, ředitel Prytulovy charitativní nadace, která pomáhá ukrajinským ozbrojeným silám a civilistům zasaženým válkou. Zdůraznil, že Ukrajina nevyměňuje, neprodává ani nedaruje žádná území. Podle něj ve společnosti platí obecný názor, že nejlepším vyjednavačem jsou ukrajinské ozbrojené síly. Prytula dodal, že nyní je pro zemi klíčová pomoc partnerů z EU. Ocenil, že v Česku je možné vybírat – na rozdíl od některých jiných západoevropských států – peníze přímo na vojenské potřeby Ukrajiny.
před 3 hhodinami

Island se přidal k zemím bojkotujícím Eurovizi kvůli účasti Izraele

Island je pátou zemí, která se rozhodla odstoupit z příštího ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Oznámila to ve středu rada islandské veřejnoprávní vysílací společnosti RÚV, informují tiskové agentury APA a AP.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Ukrajinské drony vyřadily další tanker ruské stínové flotily

Námořní drony Sea Baby ukrajinské civilní kontrarozvědky Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) ve středu zasáhly v Černém moři další ruský tanker, který je součástí stínové flotily a na který se vztahují mezinárodní sankce. O útoku informují ukrajinská média s odvoláním na anonymní zdroje v SBU. Podle předběžných informací bylo plavidlo vyřazeno z provozu.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Brazilští poslanci schválili zákon, který může zkrátit trest pro Bolsonara

Dolní komora brazilského Kongresu ve středu schválila návrh zákona, který by mohl výrazně snížit trest bývalému prezidentu Jairu Bolsonarovi. Informovala o tom agentura AFP. Bolsonaro si od listopadu odpykává trest sedmadvaceti let vězení za plánování státního převratu. Pokud návrh schválí i Senát, mohl by bývalý prezident strávit za mřížemi méně než tři roky, píší brazilská média. Zákon by se vztahoval i na další lidi odsouzené spolu s Bolsonarem.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...