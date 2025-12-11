Obranný rozpočet USA počítá s podporou Ukrajiny i Evropy. Trumpově strategii navzdory


před 54 mminutami

Americká Sněmovna reprezentantů schválila návrh ročního obranného rozpočtu v rekordní výši 901 miliard dolarů (18,7 bilionu korun). Očekává se, že Senát ho schválí příští týden. Návrh zákona zajišťuje Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 400 milionů dolarů (8,3 miliardy korun) v každém z následujících dvou let. Posiluje rovněž závazek USA k obraně Evropy navzdory národní bezpečnostní strategii amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropu ostře kritizuje.

Zákon o obranné politice označovaný zkratkou NDAA je schvalován vždy před začátkem nového roku a bývá popisován i jako obranný rozpočet. Letošní částka je o osm miliard dolarů vyšší, než na začátku roku požadoval prezident Trump.

Sněmovna reprezentantů návrh schválila v poměru 312 ku 112 hlasů. Schválení zákona, který podporují republikáni i demokraté, je obecně považováno za nevyhnutelné.

Ukrajina a Evropa

Klíčovým prvkem dokumentu pro Kyjev je pokračování financování Iniciativy pro bezpečnostní pomoc Ukrajině (USAI), podotýká web Ukrajinska pravda (UP). Návrh vyčleňuje Ukrajině osm set milionů dolarů, které jsou rozděleny do dvou tranší po čtyřech stech milionech dolarů během příštích dvou let.

Program USAI umožňuje americké administrativě nakupovat zbraně a vybavení pro Ukrajinu přímo od výrobců místo jejich čerpání ze stávajících amerických vojenských zásob.

Návrh dále zakazuje snížení počtu amerických vojáků rozmístěných v Evropě pod 76 tisíc na více než 45 dní a blokuje odvoz důležitého vybavení a omezení misí spojených se Severoatlantickou aliancí. Obsahuje také dalších 175 milionů dolarů pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu.

Trump papouškuje ruské narativy ohledně ukrajinských voleb, míní komentátoři
Události, komentáře: Kritika Evropy Donaldem Trumpem a vývoj na Ukrajině

Čína a Tchaj-wan

Rozpočet klade také značný důraz na Čínu, dodává UP. Zavádí nový proces kontroly investic vyžadující, aby americké společnosti podávaly ministerstvu financí zprávy o investicích do strategických technologií v Číně, a dává ministerstvu financí pravomoc takové obchody blokovat.

Rozpočet na obranu zahrnuje také zákon Biosecure, který zastavuje federální financování čínských biotechnologických firem.

Pro odrazení Pekingu od případné invaze na Tchaj-wan počítá návrh s bezpečnostní iniciativou v hodnotě jedné miliardy dolarů a vytváří společný program pro nasazení dronů. Dále vyčleňuje jednu a půl miliardy dolarů na novou bezpečnostní pomoc Filipínám.

Kreml vítá novou strategii USA, která neoznačuje Rusko za přímou hrozbu
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov

Rozpočet podpořil i Bílý dům

Bílý dům návrh zákona o 3086 stránkách podpořil navzdory svým výhradám ohledně vztahu k Evropě a ustanovení, která nutí Pentagon vydat neupravené videozáznamy kontroverzních amerických úderů na lodě v Karibiku, jež Trumpova administrativa viní z pašování drog do USA.

V bezpečnostní strategii zveřejněné minulý týden Trump a jeho vláda obvinili Evropskou unii a migraci z toho, co označují za bezprostředně hrozící a totální kulturní a civilizační rozklad Evropy. Administrativa amerického prezidenta rovněž opakovaně nařkla evropské země, že zneužívají americkou velkorysost a neberou dostatečnou odpovědnost za svou obranu.

Pokud jde o údery v Karibiku, zákonodárci do návrhu rozpočtu zahrnuli klauzuli, která zmrazuje část cestovního rozpočtu ministra obrany Petea Hegsetha, dokud neupravené videozáznamy amerických vojenských útoků na plavidla v Karibiku neposkytne a dokud neposkytne kopie rozkazů, které tyto operace povolily.

Možný válečný zločin, říkají o útoku na venezuelskou loď zákonodárci USA
Válečná loď, ilustrační snímek

Některým kongresmanům vadí podpora Kyjeva

Někteří republikánští kongresmani vysvětili svůj hlas proti návrhu odporem k další finanční podpoře Ukrajiny. „Ráda bych financovala naši armádu, ale odmítám podporovat zahraniční pomoc, zahraniční armády a zahraniční války,“ napsala například kongresmanka ze státu Georgie Marjorie Taylorová Greeneová na sociální síti X.

Nová legislativa dále požaduje zvýšení platů pro velkou část příslušníků americké armády o 3,8 procenta a zlepšení bydlení a vybavení na vojenských základnách. Podle zákonodárců zákon rovněž zajistí modernizaci a zefektivnění způsobu, kterým armáda nakupuje zbraně a další vybavení.

