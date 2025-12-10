Trump papouškuje ruské narativy ohledně ukrajinských voleb, míní komentátoři


Prezident USA Donald Trump v rozhovoru pro server Politico ostře zkritizoval Evropu. Popsal ji jako skupinu národů v rozkladu se slabými vůdci. V Událostech, komentářích o tom debatovali ukrajinista David Svoboda a amerikanista Jiří Pondělíček. Podle Pondělíčka Trump neuznává liberální mezinárodní řád a chce se vrátit k „velmocenskému koncernu“, v rámci kterého si navíc nepřeje Evropu jako sjednocenou. Podle obou komentátorů je Trump náchylný k ruským narativům, a to zejména v tématu ukrajinských voleb. Svoboda konstatuje, že Rusové by využili situaci vynucených prezidentských voleb, ke kterým nedávno vyjádřil ochotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, k rozkladu ukrajinské společnosti. Pořadem provázela Jana Peroutková.

Ruský vládce Vladimir Putin, který se drží u moci už 26 let za pomoci stále autoritářštějších metod, nyní tvrdí, že neuznává legitimitu Zelenského kvůli odkladu voleb. Ve skutečnosti neuznával legitimitu žádného ukrajinského vedení od roku 2014. Nejednou se vyjádřil v tom smyslu, že neuznává ani legitimitu suverénní a na Moskvě nezávislé Ukrajiny.

Naši američtí přátelé a partneři nám mnohokrát kázali o demokracii, co znamená, teď ale předstírají, že jsou slepí a nechtějí vidět ani slyšet nic o ukrajinské ústavě, řekl v rozhovoru pro ČT Serhij Prytula, ředitel Prytulovy charitativní nadace, která pomáhá ukrajinským ozbrojeným silám a civilistům zasaženým válkou. Zdůraznil, že Ukrajina nevyměňuje, neprodává ani nedaruje žádná území. Podle něj ve společnosti platí obecný názor, že nejlepším vyjednavačem jsou ukrajinské ozbrojené síly. Prytula dodal, že nyní je pro zemi klíčová pomoc partnerů z EU. Ocenil, že v Česku je možné vybírat – na rozdíl od některých jiných západoevropských států – peníze přímo na vojenské potřeby Ukrajiny.
Island je pátou zemí, která se rozhodla odstoupit z příštího ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Oznámila to ve středu rada islandské veřejnoprávní vysílací společnosti RÚV, informují tiskové agentury APA a AP.
Námořní drony Sea Baby ukrajinské civilní kontrarozvědky Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) ve středu zasáhly v Černém moři další ruský tanker, který je součástí stínové flotily a na který se vztahují mezinárodní sankce. O útoku informují ukrajinská média s odvoláním na anonymní zdroje v SBU. Podle předběžných informací bylo plavidlo vyřazeno z provozu.
