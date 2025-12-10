Trump papouškuje ruské narativy ohledně ukrajinských voleb, míní komentátoři

Prezident USA Donald Trump v rozhovoru pro server Politico ostře zkritizoval Evropu. Popsal ji jako skupinu národů v rozkladu se slabými vůdci. V Událostech, komentářích o tom debatovali ukrajinista David Svoboda a amerikanista Jiří Pondělíček. Podle Pondělíčka Trump neuznává liberální mezinárodní řád a chce se vrátit k „velmocenskému koncernu“, v rámci kterého si navíc nepřeje Evropu jako sjednocenou. Podle obou komentátorů je Trump náchylný k ruským narativům, a to zejména v tématu ukrajinských voleb. Svoboda konstatuje, že Rusové by využili situaci vynucených prezidentských voleb, ke kterým nedávno vyjádřil ochotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, k rozkladu ukrajinské společnosti. Pořadem provázela Jana Peroutková.
Ruský vládce Vladimir Putin, který se drží u moci už 26 let za pomoci stále autoritářštějších metod, nyní tvrdí, že neuznává legitimitu Zelenského kvůli odkladu voleb. Ve skutečnosti neuznával legitimitu žádného ukrajinského vedení od roku 2014. Nejednou se vyjádřil v tom smyslu, že neuznává ani legitimitu suverénní a na Moskvě nezávislé Ukrajiny.