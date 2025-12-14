V pražském Motole odstranili nádor v plicích díky 3D modelu


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Přesnější určení nádorů
Zdroj: ČT24

Trojrozměrný model jako pomůcka hrudních chirurgů pro plánování operace. Na milimetr přesně dokáže zobrazit, kde se nachází nádor. Díky tomu ho pak lékaři můžou šetrněji odstranit. 3D vizualizaci využili v pražském Motole zatím u dvou pacientů. Počítají ale, že ji do budoucna budou používat mnohem častěji.

Výběr redakce

V pražském Motole odstranili nádor v plicích díky 3D modelu

V pražském Motole odstranili nádor v plicích díky 3D modelu

před 53 mminutami
Britští reformisté navzdory řadě kauz hlásí širokou členskou základnu

Britští reformisté navzdory řadě kauz hlásí širokou členskou základnu

před 1 hhodinou
„Tak, jsem svobodný. Fajn.“ Před 90 lety abdikoval TGM

„Tak, jsem svobodný. Fajn.“ Před 90 lety abdikoval TGM

před 1 hhodinou
Turek nemá podle Šebelové ve vládě co dělat. Je to klasický politik emotivního rázu, míní Foldyna

Turek nemá podle Šebelové ve vládě co dělat. Je to klasický politik emotivního rázu, míní Foldyna

před 1 hhodinou
Změnily se jízdní řády na železnici

Změnily se jízdní řády na železnici

před 1 hhodinou
Vláda Andreje Babiše se v pondělí ujme moci

Vláda Andreje Babiše se v pondělí ujme moci

před 1 hhodinou
Zelenskyj připustil, že Ukrajina by mohla udělat kompromis ohledně NATO

Zelenskyj připustil, že Ukrajina by mohla udělat kompromis ohledně NATO

12:13Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Útok v Sydney má řadu obětí. Cílil na židovskou komunitu

Útok v Sydney má řadu obětí. Cílil na židovskou komunitu

10:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

V pražském Motole odstranili nádor v plicích díky 3D modelu

Trojrozměrný model jako pomůcka hrudních chirurgů pro plánování operace. Na milimetr přesně dokáže zobrazit, kde se nachází nádor. Díky tomu ho pak lékaři můžou šetrněji odstranit. 3D vizualizaci využili v pražském Motole zatím u dvou pacientů. Počítají ale, že ji do budoucna budou používat mnohem častěji.
před 53 mminutami

„Tak, jsem svobodný. Fajn.“ Před 90 lety abdikoval TGM

Přesně před 90 lety abdikoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk. První hlava československého státu se v polovině třicátých let minulého století potýkala se zdravotními problémy i s hledáním svého nástupce, kterým se nakonec stal Edvard Beneš.
před 1 hhodinou

Turek nemá podle Šebelové ve vládě co dělat. Je to klasický politik emotivního rázu, míní Foldyna

Předsedkyně poslanců hnutí STAN Michaela Šebelová doufá, že kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek ve vládě nebude. Nemá na to podle ní morální kredit. „Pokud je opravdu Andrej Babiš (ANO) chlap a hne se v něm svědomí, tak Turkovo jméno nikdy na Hrad nepřinese, ale problém je v tom, že potřebuje hlasy Motoristů k nevydání,“ podotkla. Kdyby byl Turek tak špatným člověkem, nebude v Evropském parlamentu a nebude mít preferenční hlasy, jaké měl, řekl poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Domnívá se, že Turek je klasický politik, zřejmě emotivního rázu, který říká věci na rovinu. Hosté Duelu ČT24 moderovaného Janou Peroutkovou debatovali také o vztazích USA a Evropy nebo o ruské invazi na Ukrajinu.
před 1 hhodinou

Změnily se jízdní řády na železnici

Víc regionálních, dálkových, ale i mezinárodních spojů třeba do Polska, Německa nebo do Kodaně. Začal platit nový jízdní řád na železnici. Změny hlásí jak České dráhy, tak soukromníci. Cestujícím slibují větší komfort i více bezbariérových vlaků. Změny se částečně týkají i cen jízdného a využití slev. Například ve všech spojích mezi Prahou a Ostravou bude povinná místenka. Celoplošné zdražení třeba u Českých drah bude zhruba odpovídat inflaci. Výrazněji vzrostou ceny v rámci integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje.
před 1 hhodinou

Vláda Andreje Babiše se v pondělí ujme moci

Česko bude mít od pondělního rána novou vládu. Prezident Petr Pavel jmenuje zatím patnáctičlenný kabinet Andreje Babiše (ANO). Ten vystřídá končící kabinet Petra Fialy (ODS). Většinu ve vládě získá vítěz říjnových voleb, hnutí ANO. Kromě křesla premiéra bude mít osm ministrů. Tři členy kabinetu zatím obsadí Motoristé a stejný počet i hnutí SPD. Koaliční smlouva sice garantuje Motoristům celkem čtyři posty. Šéf strany Petr Macinka ale bude dočasně spravovat dva resorty, a to zahraničí a životního prostředí. Filipa Turka Babiš kvůli zdravotním problémům nenavrhl. Prezident ho do ministerské funkce jmenovat nechce.
před 1 hhodinou

Růst ekonomiky přinese do státní kasy jen asi deset miliard, odhaduje expert

Nová vláda chce přepracovat návrh státního rozpočtu na příští rok, v němž podle ní chybí až 96 miliard korun. Ekonomové v pořadu Otázky Václava Moravce upozornili, že případné nepokryté jednotky či nižší desítky miliard nejsou v celkovém objemu výdajů zásadním problémem. Větší rizika vidí v přesunech peněz mezi kapitolami a v omezeném přínosu hospodářského růstu pro státní kasu. Podle končícího náměstka ministra financí Tomáše Holuba je rozpočet již tak napjatý a prostor pro manévrování je velmi omezený. Debatoval s předsedou Výboru pro rozpočtové prognózy Michalem Skořepou.
před 4 hhodinami

Koalice ANO, SPD a Motoristů chce zpřísnit vymáhání výživného

Systém vymáhání výživného nebude po změně trestního zákoníku k 1. lednu 2026 podle zákonodárkyň vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů funkční. Podle senátorky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) proto připraví novelu předpisu, který byl přijat letos v létě. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) v Otázkách Václava Moravce vyzvala nastupující koalici, aby se změnou počkala alespoň na analýzu dopadů nových paragrafů. Délka legislativního schvalování návrhu umožní podle Mračkové Vildumetzové dostatečnou diskusi nad změnou i analýzu prvních dopadů.
před 5 hhodinami

Pohřešovaný chlapec ze Zlínska byl asi unesen, policie zadržela jednoho muže

Chlapec ze Zlínska, po kterém od čtvrtka pátrala policie a v neděli jej našla, byl zřejmě unesený a vězněný na chatě v obci Žlutava. Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policii. Policie zadržela jednoho muže, uvedla na síti X. Dříve policisté uvedli, že nalezený chlapec je v pořádku a byl převezen na zdravotní vyšetření. Našli ho kolem 14:00.
před 5 hhodinami
Načítání...