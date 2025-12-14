Turek nemá podle Šebelové ve vládě co dělat. Je to klasický politik emotivního rázu, míní Foldyna

39 minut
Předsedkyně poslanců hnutí STAN Michaela Šebelová doufá, že kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek ve vládě nebude. Nemá na to podle ní morální kredit. „Pokud je opravdu Andrej Babiš (ANO) chlap a hne se v něm svědomí, tak Turkovo jméno nikdy na Hrad nepřinese, ale problém je v tom, že potřebuje hlasy Motoristů k nevydání,“ podotkla. Kdyby byl Turek tak špatným člověkem, nebude v Evropském parlamentu a nebude mít preferenční hlasy, jaké měl, řekl poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Domnívá se, že Turek je klasický politik, zřejmě emotivního rázu, který říká věci na rovinu. Hosté Duelu ČT24 moderovaného Janou Peroutkovou debatovali také o vztazích USA a Evropy nebo o ruské invazi na Ukrajinu.