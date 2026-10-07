Metnar: Volební systém se nebude měnit proto, že si Pavel naplánoval dovolenou

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odmítl na síti X kritiku první dámy Evy Pavlové vůči komunálním volbám. Volební systém celé země se podle něj nebude měnit jen proto, že si prezident Petr Pavel naplánoval na termín voleb dovolenou. Pavlová v úterý zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku, ačkoliv termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. Prezidenta za neúčast u voleb kritizují i opoziční politici.
Pavlová se k volbám vyjádřila v souvislosti s kritikou, které prezident čelí od koaličních i opozičních politiků za to, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Hrad to označil za chybu v plánování.
„V komunálních volbách si volíte zastupitele ve své obci. Každá obec má své kandidáty, své kandidátky a své volební lístky. Proto není možné přijet s voličským průkazem kamkoliv v republice a hlasovat tam pro kandidáty ve vaší obci. To není chyba systému. To je samotná podstata komunálních voleb,“ podotkl Metnar.
Osobní hlasování ve volební místnosti pak podle něj zajišťuje tajnost volby, chrání voliče před nátlakem a umožňuje přímou kontrolu celého procesu volebními komisemi i veřejností. „Jestli chce Hrad otevřít debatu o internetových volbách, ať to řekne otevřeně. Volební systém celé země ale nebudeme překopávat jen proto, že si pan prezident naplánoval na termín voleb dovolenou,“ dodal ministr vnitra.
Na kritiku Pavlové reagoval na dotaz i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). „Paní Pavlová obvykle mlčí a k politice se nevyjadřuje. Domnívám se, že v tomto případě měla zůstat konzervativní. Mlčeti zlato…,“ řekl.
Kritika ze strany opozice
Exministryně obrany Jana Černochová (ODS) podotkla, že ústavní změnu ke komunálním volbám Pavel podepsal bez výhrad. Podle ústavní a navazující volební novely se místní a regionální volby musejí konat vždy v pátek a v sobotu prvního úplného říjnového týdne. „A hlavně: v komunálních volbách nelze hlasovat na voličský průkaz. Volíme zastupitelstvo konkrétní obce, ke které je naše volební právo vázáno. Možnost odvolit kandidáty své obce odkudkoli by tedy vyžadovala zásadní změnu systému, ne jen lepší organizaci voleb,“ napsala.
Chápe, že se Pavlová může chtít svého manžela lidsky zastat. „Ale pokud sama dobrovolně vstoupí do politické debaty a kritizuje politiky, její argumentace by měla odpovídat tomu, jak komunální volby skutečně fungují. Bohužel, v tomto případě, výtka paní Pavlové míří úplně mimo,“ doplnila.
Šéf hnutí STAN Vít Rakušan považuje za správný krok korespondenční volbu pro prezidentské, sněmovní a evropské volby. „U komunálních voleb to nejde a nepůjde, dokud nebudeme volit elektronicky. Já bych sice pro elektronizaci voleb byl, kroky, které vedou ke změnám volebního zákona, však musejí být postupné a v souladu s celospolečenským naladěním, aby nezadaly záminku ke zpochybnění legitimity voleb jako takových,“ vysvětlil.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zopakoval, že je škoda, že se prezident komunálních voleb nezúčastní, měl by podle něj jít příkladem. „Každý občan, včetně první dámy, má právo na svůj názor. Nutno však podotknout, že tato změna ústavního zákona byla schválena parlamentem již v březnu 2024 a podepsána také panem prezidentem,“ podotkl.
Zároveň se podle něj ukazuje, že je potřeba debatovat o modernějších formách hlasování nejen v komunálních volbách, ve kterých nejde hlasovat na voličský průkaz. „To by vyžadovalo zásadní změnu, které se však TOP 09 nebrání. Dlouhodobě podporujeme kroky, které lidem usnadní účast ve volbách. Do budoucna má smysl diskutovat i o elektronickém hlasování, ale pouze za podmínky, že bude maximálně bezpečné a odolné vůči jakýmkoliv pokusům o zneužití či kybernetické útoky,“ doplnil Havel.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib považuje Pavlovu neúčast u voleb za velmi nešťastnou. „Já jsem svou dlouhodobě plánovanou soukromou akci v tomto termínu zrušil,“ řekl. „Pojďme se bavit o možnosti elektronických voleb do komunálu, kde by to mohlo zvýšit účast a rizika jsou přijatelná,“ reagoval na vyjádření Pavlové.
Předseda lidovců Jan Grolich v úterý večer připomněl, že když prezident rozhodnutí dělal, věděl, jaké jsou nastavené možnosti volení v Česku. „Za mě je to velká symbolika, hlava státu by k volbám chodit měla, je to špatně, že k těm volbám nepůjde,“ řekl. Na dotaz, zda by stát měl občanům dát více možností volit, odpověděl, že větší smysl to má u sněmovních voleb, kde se proto zjednodušila volba ze zahraničí.
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