Koaliční i opoziční politici se pozastavují nad Pavlovou neúčastí u voleb

Koaliční i opoziční politici se pozastavují nad tím, že se prezident Petr Pavel nezúčastní příští týden obecních voleb kvůli soukromé zahraniční cestě. Mluví o chybě, političtí představitelé by podle nich měli jít příkladem. Řekli to v Nedělní debatě České televize a v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Pavel má bydliště v Černoučku na Litoměřicku, podle Hradu ho chyba v plánování mrzí.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) podotkl, že prezident se může rozhodnout, zda pojede v době voleb na dovolenou, nebo nepojede. Se svým předchůdcem v čele ministerstva Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) se v České televizi shodl na tom, že pokud se mají lidé o veřejné věci zajímat a chodit k volbám, politici by pro ně měli být příkladem.
„Pan prezident nechce jít ke komunálním volbám, vyměnil to za dovolenou, je to jeho svaté právo,“ řekl Juchelka. Jurečka na hlavu státu apeloval, aby k volbám v pátek dorazil. „U takto vysoce postavených politiků to je chyba,“ uvedl k Pavlově neúčasti předseda lidoveckých poslanců.
„Prezident se svobodně rozhodl, že nepůjde příkladem občanům,“ řekl na CNN Prima News ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Jak poznamenal, je rád, že v prezidentově domovském Černoučku ubyde jeden hlas proti kandidátce, na níž figuruje zastupitelský uchazeč Motoristů.
Je to chyba, míní Hladík
Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá označila v pořadu postoj hlavy státu za neúctu, zdůvodnění chybou v plánování by podle ní bylo možné brát leda jako „mladickou nerozvážnost“. „Je to chyba, k volbám se chodit má,“ přidal se další diskutující, exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Doplnil, že pro Pavlův postoj nemá pochopení.
Předsedkyně sněmovní frakce STAN Michaela Šebelová míní, že se prezidentovi může jeho krok negativně vrátit, až bude v budoucnu vyzývat občany k účasti u voleb. Zdůraznila, že i obecní volby jsou důležité.
Prezident odcestoval podle Hradu v pátek. V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců. Automobilový jezdec Martin Prokop napsal v pátek večer na svém facebooku, že Pavel navštívil rallye v Maroku, a zveřejnil fotografii s hlavou státu. Podle Deníku N odjel Pavel na dovolenou na motocyklech.
Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí. Podle dostupných informací se některého druhu voleb nezúčastnil ve funkci prezidenta České republiky jen Miloš Zeman. Šlo o druhé kolo senátních voleb v říjnu 2020. Zeman to zdůvodnil tím, že v jeho obvodu nepostoupil jím preferovaný kandidát, tehdejší ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.