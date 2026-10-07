ČT se ohradila proti Macinkově zákazu účasti zaměstnanců MZV v jejím vysílání

Česká televize se ohradila proti tomu, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zakázal všem zaměstnancům svého resortu komunikaci s ní. Uvedla, že se nenechá vtáhnout do předvolebního boje. Vicepremiér zákazem reagoval na to, že ČT v souladu se svými pravidly předvolebního vysílání odmítla pozvat do Superdebaty předsedy stran kandidující ve volbách. Tento zákaz se kromě Macinky, který kandiduje v komunálních volbách v Praze, týká i předsedů ODS, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09.
„Státní instituce nejsou soukromým majetkem těch, kdo je aktuálně řídí,“ napsala ČT na síti X. „Věříme, že veřejní činitelé i státní úřednici dostojí své povinnosti informovat všechna média bez rozdílu,“ dodala.
Televize také na svém webu uvedla, že vedení redakce zpravodajství ČT po pečlivém zvážení a vyhodnocení argumentů dospělo k závěru, že dlouhodobě aplikovaná předvolební pravidla jsou nastavena správně. Podle těchto pravidel má ČT dbát na vyváženost a nestrannost a nesmí zvýhodňovat jednotlivé účastníky politického dění.
Macinka svůj zákaz zaměstnancům ministerstva zahraničí zarámoval jako vyhovění pravidlům ČT, která zároveň označil za dle jeho názoru „mimořádně stupidní“.
„Ministr zahraničních věcí České republiky nehodlá přispívat k obcházení těchto pravidel ČT tím, že by zaměstnanci ministerstva zahraničních věcí byť třeba v dobré víře a v důsledku objektivně měřitelných výsledků mluvili o ministrovi ve vysílání ČT pozitivně, čímž by pravděpodobně porušili předvolební pravidla ČT a zvýhodnili jeho pozici na 14. místě kandidátky Motoristů sobě v Praze,“ napsal.
Šéfové opozičních ODS, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09, kterých se zákaz také dotkl, televizi v dopise vyzvali, aby jim účast umožnila. Předseda ODS Martin Kupka letos kandiduje do zastupitelstva v Líbeznicích, šéf lidovců Jan Grolich do Senátu na Vyškovsku, předseda Pirátů Zdeněk Hřib na pražský magistrát a šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel v Hradci Králové.
Všem čtyřem podepsaným předsedům odpověděl dopisem ředitel divize zpravodajství Petr Mrzena. „Před exkluzivitou vysílání musí mít ve veřejnoprávní televizi přednost aspekt vyváženosti, nestrannosti a nezvýhodňování,“ stojí ve vyjádření, pod nímž je na webu ČT podepsané Tiskové oddělení České televize.
„Česká televize je přesvědčená, a je to i běžnou praxí, že v médiích můžou postoje stran důstojně reprezentovat nejen jejich předsedové, ale i další členové vedení a jiní významní představitelé politického subjektu. Právě dodržování jasných pravidel je jedním z principů nezávislosti České televize,“ uzavírá ČT.
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