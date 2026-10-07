Meziroční růst průmyslu v srpnu zpomalil, stavebnictví kleslo

Meziroční růst průmyslové produkce zpomalil v srpnu na 2,6 procenta z 3,1 procenta v červenci, uvedl Český statistický úřad. Oznámil také, že stavební výroba ve stejném období meziročně klesla o 1,4 procenta po červencovém růstu o 1,8 procenta. Schodek zahraničního obchodu činil v srpnu 5,3 miliardy korun, což je meziročně o 5,6 miliardy korun horší výsledek.
Růst průmyslové produkce pokračoval i v srpnu, a to i přes vliv celozávodních dovolených v automobilovém průmyslu, uvedl ČSÚ. „Nejvíce růst podpořila výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde došlo k dokončení dlouhodobých zakázek na výrobu kolejových vozidel,“ informoval ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky Radek Matějka.
Podobně jako v minulých měsících meziroční růst zaznamenala většina průmyslových odvětví. Růst pokračoval ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Vyšší tempo růstu ve výrobě strojů a zařízení bylo zčásti ovlivněno nižší úrovní ze srpna loňského roku.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v srpnu 2026 meziročně snížil o jedno procento.
K poklesu stavební výroby vedly inženýrské stavby, pozemní stavitelství vzrostlo. Vyplývá to z informací, které ve středu na webu zveřejnil ČSÚ. V srpnu 2026 byla zahájena výstavba 3922 bytů a tento počet meziročně vzrostl o 42,3 procenta, uvedli statistici.
„V srpnu se dařilo pozemnímu stavitelství, které meziročně vzrostlo o 5,9 procenta. V důsledku vysoké úrovně z loňského srpna klesly inženýrské stavby o 12,3 procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. Ve srovnání s červencem byla stavební výroba v Česku nižší o desetinu procenta.
Zahraniční obchod ČR zůstal v srpnu v deficitu. Schodek činil 5,3 miliardy korun, což je meziročně o 5,6 miliardy korun horší výsledek. Negativní vliv mělo mimo jiné prohloubení deficitu obchodu s ropou a zemním plynem. Srpen byl letošním druhým měsícem, kdy byla bilance zahraničního obchodu ve schodku. Vyplývá to z předběžných údajů, které ČSÚ.
Vývoz meziročně vzrostl o 8,5 procenta na 371,9 miliardy korun a dovoz o 10,2 procenta na 377,2 miliardy korun.
„Obchodní bilance zůstala i druhý prázdninový měsíc v červených číslech. Přispěla k tomu zejména vyšší meziroční hodnota dovozu ropy a zemního plynu o 9,2 miliardy korun a počítačů, elektronických a optických přístrojů o 7,7 miliardy korun,“ řekla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.