Poslanci ve druhém čtení probírali návrhy na změny ve státním rozpočtu na příští rok. Koalice plánuje schodek 386 miliard korun, zvýšit by se měly výdaje ministerstva obrany, na platy státních zaměstnanců či důchody. Opozice návrh rozpočtu během projednávání opakovaně kritizovala. Místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN) připomněla, že vláda v programovém prohlášení slibovala snižování schodků veřejných financí. Zadlužování bude podle ní postupně narůstat, kritizovala také zvyšování výdajů na obsluhu státního dluhu. Předseda téhož výboru Vladimír Pikora (Motoristé) tvrdí, že by tuzemské ekonomice „slušelo, kdyby měla deficit výrazně menší“. ve třetím čtení prý návrh rozpočtu i tak podpoří, chce prý zachovat stabilitu vlády. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
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ŽivěPoslanci se věnují pravidelným interpelacím
Poslanci se ve čtvrtek věnují pravidelným interpelacím na členy vlády. Poslanci by se pak měli dál zabývat navrhovaným zákonem o platformové práci. Ve druhém čtení je také související vládní novela zákoníku práce se sporným snížením podpor v nezaměstnanosti po jejich nedávném zvýšení. Věnovat by se sněmovna měla zřejmě také schvalování plánu zahraničních misí české armády.
Začal mimořádný summit EU. Státy se přou o dlouhodobý rozpočet
V Bruselu začal dvoudenní mimořádný summit Evropské unie, kde se bude jednat o klíčových konturách jejího víceletého rozpočtu. Možnou dohodu zatím komplikuje i spor o finanční podporu Ukrajiny. Český premiér Andrej Babiš (ANO) při příchodu na summit sdělil, že nelze spojovat financování Kyjeva s rozpočtem Unie. Nizozemský premiér Rob Jetten naopak zmínil, že Ukrajina bude v příštích letech potřebovat více vojenské a finanční pomoc a žádná země EU se z toho nemůže vyvázat.
VideoZadlužování postupně poroste, varuje Kovářová. Dle Pikory by menší deficit „slušel“
Poslanci ve druhém čtení probírali návrhy na změny ve státním rozpočtu na příští rok. Koalice plánuje schodek 386 miliard korun, zvýšit by se měly výdaje ministerstva obrany, na platy státních zaměstnanců či důchody. Opozice návrh rozpočtu během projednávání opakovaně kritizovala. Místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN) připomněla, že vláda v programovém prohlášení slibovala snižování schodků veřejných financí. Zadlužování bude podle ní postupně narůstat, kritizovala také zvyšování výdajů na obsluhu státního dluhu. Předseda téhož výboru Vladimír Pikora (Motoristé) tvrdí, že by tuzemské ekonomice „slušelo, kdyby měla deficit výrazně menší“. ve třetím čtení prý návrh rozpočtu i tak podpoří, chce prý zachovat stabilitu vlády. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
Poslanci přednesli téměř 150 návrhů ke změnám v rozpočtu
Poslanci ve druhém čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok přednesli téměř 150 pozměňovacích návrhů na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Jejich celkový objem přesahuje 380 miliard korun, což je téměř patnáct procent navrhovaných výdajů rozpočtu. Letos v únoru při projednávání letošního rozpočtu navrhovali přesunout asi deset procent rozpočtu. Většinu návrhů vznesla opozice, přesouvat peníze chtějí i koaliční politici. Druhé čtení rozpočtu trvalo asi deset hodin, skončilo po půlnoci na čtvrtek.
Senát schválil růst plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce
Senát ve středu večer schválil novelu, která počítá s tím, že státní platby do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané vzrostou příští rok asi o 13 miliard korun. Rovněž schválil bez úprav novelu, jež má zabránit klamavému informování o dopadech výrobků na životní prostředí, takzvanému lakování nazeleno. Horní komora také vyzvala vládu, aby na nadcházejícím summitu Evropské unie podpořila unijní půjčku na podporu Ukrajiny.
USA navrhly nová cla, u EU se má vrátit sazba 15 procent
Spojené státy navrhují uvalit nová cla na 14 obchodních partnerů, včetně Evropské unie a Číny, oznámil ve středu Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR). Celní sazba na dovoz z EU bude do 15 procent v souladu s dřívější dohodou, kterou sedmadvacítka uzavřela s Washingtonem. Brusel očekává, že cla tento limit nepřesáhnou.
Babiš přiznal chyby u návrhů změn podpor v nezaměstnanosti a definice švarcsystému
Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal chyby v návrzích na změny podpor v nezaměstnanosti a zákonu o platformové práci. S ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO) to probral v pondělí, řekl serveru deník.cz. Shrnul, že zůstane zachována výše podpory pro starší 52 let. Juchelka pak konkretizoval nově navrhované změny: všem věkovým skupinám zůstane současná podpora při rekvalifikaci a zvýšit by se měla podpora u rodičů a pečujících, kteří se vrací na trh práce. Snížit by se pak měla podpora v nezaměstnanosti u lidí do 52 let.
Firmy i veřejný sektor chystají v příštím roce růst mezd, ukázal průzkum
Zaměstnavatelé, kteří již mají stanovené rozpočty na příští rok, plánují v roce 2027 zvýšit základní mzdy v průměru o 4,3 procenta v komerční sféře a o 6,5 procenta ve veřejném sektoru, vyplývá z říjnového průzkumu, který představily Comp&Ben Asociace!, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Unie zaměstnavatelských svazů a Svaz personalistů. Nejde ale o definitivní hodnoty. Zatímco v byznysu má jasno už 57 procent firem, ve veřejné sféře má konkrétní rozpočet hotový jen asi čtvrtina organizací.
Evropský pohled
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