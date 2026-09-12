V Alpách zahynul český horolezec, zasáhlo ho padající kamení


12. 9. 2026Aktualizovánopřed 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec, informovala v sobotu agentura AFP nebo místní list Le Dauphiné Libéré. Muže kolem čtyřiceti let při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem na trase na Mont Blanc zasáhlo padající kamení. Informaci následně ČTK potvrdil i mluvčí tuzemského ministerstva zahraničních věcí.

„Mohu potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Rodině a blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ sdělil mluvčí resortu Adam Čörgő.

Neštěstí se stalo poblíž obce Saint-Gervais v Horním Savojsku na frekventované trase na nejvyšší horu západní Evropy. Český alpinista postupoval společně s dalším mužem, když ho kamení zasáhlo. Po nárazu sjel po svahu několik desítek metrů. Jeho společník vyvázl bez zranění a přivolal pomoc. Záchranářům už se muže nepodařilo oživit. Jeho společníka, který byl v šoku, pak letecky dopravili do údolí.

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Mont Blanc

Místo neštěstí leží mezi horskými chatami Tête Rousse a Goûter a patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. Oblast je známá častými pády kamenů a někdy se jí přezdívá kuloár smrti.

V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli dva tuzemští horolezci. Kvůli vysokým teplotám, které zvyšují riziko pádů kamenů, byly dvě horské chaty na trase od 11. do 26. srpna uzavřeny.

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Ilustrační foto: pohled na Mont Blanc z hory Le Brevent

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