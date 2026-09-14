Nahrávám video
Hosté Událostí, komentářů týdne probrali kampaň politických subjektů a kandidátů před nadcházejícími komunálními a senátními volbami. Pozvání přijali novinář z Deníku N Filip Titlbach, generální ředitelka Czech Expert Media Libuše Šmuclerová, ředitelka spolku Díky, že můžem Bára Stárek, bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer a hudebník a přírodovědec Dan Bárta. Tématem byla také prohlášení poslance Filipa Turka (za Motoristy) o možném výskytu nebezpečných látek na Šumavě nebo využívání umělé inteligence jako důvěrníka nebo partnera. Pořadem provázela Klára Radilová.