Armáda kvůli aktivitám organizátorů odebrala záštitu konferenci Future Air Force

Armáda rozhodla o odebrání záštity velitele vzdušných sil nad konferencí Future Air Force. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč to napsal na síti X. Dodal, že důvodem jsou informace o veřejném působení, kontaktech a aktivitách lidí, kteří se spolupodílí na organizaci konference, a které jsou v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky, programového prohlášení vlády a spojenců. Server Seznam Zprávy předtím ráno upozornil na aktivity a kontakty podnikatele Petra Markvarta, který se na organizaci konference podílí. Spoluorganizátor konference večer sdělil, že spolupráci s Markvartem po vzájemné dohodě ukončuje.
„Armáda České republiky nehodlá propůjčovat své jméno ani prestiž akcím spojeným s osobami, které zpochybňují naše euroatlantické závazky,“ uvedl Hlaváč. „Volba je na pořadatelích: buď budou partnerem akce tyto osoby, nebo Armáda ČR. Obojí dohromady nejde. Ochrana bezpečnosti státu a důvěryhodnosti armády má absolutní přednost před vším ostatním,“ dodal.
Seznam Zprávy v pondělí ráno napsaly, že za konferencí stojí mimo jiné podnikatel Petr Markvart. Web upozornil například na jeho zářijové vystoupení na konferenci spolku Svatopluk v panelu se sankcionovaným ruským politologem Fjodorem Lukjanovem nebo na jeho dřívější kontakty s představiteli Národní domobrany. Markvart serveru odmítl, že by jeho kontakty či názory představovaly bezpečnostní problém.
Zástupce náčelníka generálního štábu Petr Čepelka, který záštitu nad konferencí původně udělil, Seznam Zprávám před jejím odebráním řekl, že záštita byla poskytnuta odbornému programu konference, nikoli jednotlivým organizátorům. „Pokud by z jejich strany vyplynulo, že naše (vzdušných sil) spolupráce na akci představuje riziko, záštitu bez váhání přehodnotím,“ uvedl pro Seznam zprávy Čepelka.
„Jako spoluorganizátor konference Future Air Force a vlastník projektu Future Forces Forum jsme v návaznosti na prohlášení náčelníka Generálního štábu Armády České republiky učinili kroky vedoucí k ukončení spolupráce s JUDr. Petrem Markvartem,“ sdělil ČTK v pondělí večer ředitel Future Advanced Technologies Daniel Kočí. Spolupráci podle něj ukončují po vzájemné dohodě, aby konference zaměřená na budoucnost vojenského letectví a obranyschopnost České republiky a jejích spojenců mohla pokračovat v naplňování svých cílů.
Future Air Force Conference je součástí Future Forces Forum. Akce zaměřená na budoucnost vojenského letectva se má uskutečnit od 20. do 22. října v Praze.