Ohledně příspěvků na péči našlo u soudu zastání několik lidí. Juchelka slibuje změny

První vyhrané soudy, které kvůli nízkým příspěvkům na péči iniciovala Aliance pro individualizovanou podporu. O adekvátní výši podpory pro osoby s handicapem také mluvila s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO). Ten slibuje, že spravedlivější posuzování přinese změna zákona.
Před dvaceti lety si Michaela Krunclová při autonehodě poranila míchu a ochrnula. Její stav se ještě zhoršil po třech operacích páteře. „Tři roky, kdy bojuji s problémy s páteří, tak jsem odkázaná na to být celý den v posteli. Asistenci potřebuju skoro od rána do večera i v noci,“ uvedla žena ve III. stupni příspěvku na péči.
Hodina asistence ji stojí zhruba 200 korun. Usiluje proto o zvýšení příspěvku na péči, z III. stupně na IV. stupeň. Požádala o přezkoumání. Podle pravidel musí splnit devět bodů. „Devátý je komunikace, a to je sporný bod. A ministerstvo tvrdí, že jsem schopná komunikovat, že se podepíšu. Potřebuju, aby mi někdo podal tužku, počítač,“ popsala Krunclová.
Žena se proto už tři roky soudí. Podobně jako jedenáct lidí, kterým s žalobami pomáhá Aliance pro individualizovanou podporu. Mezi nimi i pacienti s autismem nebo roztroušenou sklerózou.
„Do zdárného konce se nám povedlo dovést čtyři případy, stále pak vedeme pět případů. Nejčastěji narážíme na to, že MPSV, i když se soud zastane člověka, tak posudková komise rozhodnutí nerespektuje,“ uvedla specialistka pro advokacii a strategii z Aliance pro individualizovanou podporu Hana Geissler.
Soudní spory jsou podle ředitelky Aliance pro individualizovanou podporu Kristýny Mlejnkové důkazem pro systémovou změnu. „Vidíme potenciál změny v počítání hodin, náročnosti péče,“ poznamenala. Organizace zpracovala konkrétní návrhy. Teď o nich debatovala s ministrem práce a sociálních věcí.
Juchelka počítá s legislativními změnami v průběhu příštího roku. S odborníky řeší například nový model posuzování příspěvků na péči. „Aby to mohlo být přesnější, individuálnější, a tím pro toho člověka cílenější,“ slíbil ministr.
V rozsudcích se často objevuje bagatelizace a zpochybňování potřeb lidí s handicapem. Což potvrzuje i Michaela Krunclová, která chce o zvýšení příspěvku usilovat dál.