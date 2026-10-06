Plánu na snížení počtu zaměstnanců na ministerstvech a dalších ústředních orgánech státní správy by podle místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věry Kovářové (STAN) měla předcházet analýza agend. „Samozřejmě, že hledat úspory, tlak shora je v pořádku,“ uvedla v Událostech, komentářích s tím, že před dalšími škrty je potřeba nejprve vyhodnotit jednotlivé agendy. Místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Tomáš Doležal (SPD) uvedl, že cílem je snížit počet tabulkových míst. „Dle mých informací by mělo jít zhruba o sedm tisíc tabulkových míst,“ řekl. Škrty se podle něj mají týkat všech resortů, nikoliv však ve stejné míře. Pořad moderovala Tereza Řezníčková.
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VideoByznys s komunistickými symboly bují zákonu navzdory, zjistili Reportéři ČT
Od ledna platí v Česku novela zákona, která vedle trestnosti propagace nacismu, uzákoněné už v roce 1950, zmiňuje i propagaci komunismu, včetně jeho symbolů – srpu a kladiva. Obchod s předměty, jako například trička se Stalinem, hrníčky s Leninem, plakáty s nápisem Proletáři všech zemí spojte se, ale kvete dál, zejména na internetu. Prodejci označují své zboží jako sběratelské předměty. Pravomocně odsouzen zatím za propagaci komunismu nebyl nikdo, zjistil Karel Vrána z Reportérů ČT.
VideoPřed propouštěním na resortech žádá Kovářová analýzu. Doležal mluví o zrušení asi sedmi tisíc míst
Plánu na snížení počtu zaměstnanců na ministerstvech a dalších ústředních orgánech státní správy by podle místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věry Kovářové (STAN) měla předcházet analýza agend. „Samozřejmě, že hledat úspory, tlak shora je v pořádku,“ uvedla v Událostech, komentářích s tím, že před dalšími škrty je potřeba nejprve vyhodnotit jednotlivé agendy. Místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Tomáš Doležal (SPD) uvedl, že cílem je snížit počet tabulkových míst. „Dle mých informací by mělo jít zhruba o sedm tisíc tabulkových míst,“ řekl. Škrty se podle něj mají týkat všech resortů, nikoliv však ve stejné míře. Pořad moderovala Tereza Řezníčková.
Češi přiznávají psychické potíže, terapeuty ale hledají marně
Psychické potíže jsou v Česku časté. Během uplynulého roku se s nimi setkalo téměř osmdesát procent populace, přičemž nejvýrazněji zasáhly ženy a mladé, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro platformu Hedepy, který se uskutečnil nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Litvě a Rumunsku. Terapii se lidé v tuzemsku většinou nebrání, v cestě jim ale brání peníze, dlouhé čekací lhůty či nejistota, jak terapeuta najít.
Armáda kvůli aktivitám organizátorů odebrala záštitu konferenci Future Air Force
Armáda rozhodla o odebrání záštity velitele vzdušných sil nad konferencí Future Air Force. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč to napsal na síti X. Dodal, že důvodem jsou informace o veřejném působení, kontaktech a aktivitách lidí, kteří se spolupodílí na organizaci konference, a které jsou v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky, programového prohlášení vlády a spojenců. Server Seznam Zprávy předtím ráno upozornil na aktivity a kontakty podnikatele Petra Markvarta, který se na organizaci konference podílí. Spoluorganizátor konference večer sdělil, že spolupráci s Markvartem po vzájemné dohodě ukončuje.
Ohledně příspěvků na péči našlo u soudu zastání několik lidí. Juchelka slibuje změny
Lidé s handicapem vyhráli první soudy, které kvůli nízkým příspěvkům na péči iniciovala Aliance pro individualizovanou podporu. Ta o adekvátní výši podpory také mluvila s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO), který slibuje, že spravedlivější posuzování přinese změna zákona.
VideoHavel byl autentickým lídrem, zaznělo v 90' ČT24
Nemyslím si, že byl Havel připraven na to, že bude tak rychle směřovat do funkce prezidenta, vzpomínal na Václava Havla v 90' ČT24 studentský aktivista a ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek, podle něhož byl Havel autentickým vůdcem. „Zodpovědnost, která ležela na jeho bedrech, byla šílená a on sám byl docela vnitřně křehká bytost,“ doplnil režisér a signatář Několika vět Ondřej Trojan. Hosty pořadu, který moderovali Nikola Reindlová a Daniel Takáč, byli také bývalí Havlovi poradci Eda Kriseová či Alexandr Vondra (ODS). Havla, který by v pondělí oslavil 90. narozeniny, si připomněl i publicista Karel Hvížďala, komentátor týdeníku Echo Daniel Kaiser nebo umělecký ředitel Dejvického divadla Jiří Havelka.
Česko si připomnělo 90 let od narození Václava Havla
Česko si v pondělí 5. října připomnělo 90 let od narození Václava Havla – dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech.
VideoVe třinácti už vědí, že vraždit se nemá, říká Tejc ke snížení trestní odpovědnosti
Svět se mění, zhoršuje se duševní zdraví a agresivita u dětí roste, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Podle návrhu koalice by za nejzávažnější zločiny měly být trestně odpovědné už děti od třinácti let. V tomto věku už podle ministra vědí, že se vraždit nemá, tudíž mohou nést následky svých činů. „Ti, kteří budou zcela deviantní a opravdu nebezpeční společnosti, budou moci být odsouzeni soudem a bude jim moci být uložena detence,“ shrnul Tejc přínosy v pořadu Interview ČT24 moderátorovi Danielu Takáčovi. Návrh podle něj neznamená, že se budou děti posílat do vězení, hovořil o vytvoření speciálních zařízení. Ke koaličnímu plánu je kritická mimo jiné opozice, podle níž je lepším řešením posilování prevence. Ta se ale v posledních letech podle Tejce neřešila dostatečně, o opatření proto v tomto kontextu mluvil jako o „záchranné brzdě“.
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