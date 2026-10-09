Volby na webu ČT24: Připněte si svou obec a sledujte průběžné i celkové výsledky

Všechny důležité informace k volbám, a zejména průběžné i celkové výsledky hlasování, přinese o volebním víkendu také web i mobilní aplikace ČT24. Letos nabídne i několik novinek.
Kromě vysílání ČT24, které se bude volebnímu zpravodajství obsáhle věnovat, najdou uživatelé na webu především podrobné průběžné a později i celkové výsledky komunálních i senátních voleb, a to v podobě přehledné webové aplikace.
V ní lze snadno najít konkrétní zisky stran a kandidátů v každém senátním obvodě, v každé obci, městě, či městské části, nebo dokonce v libovolném volebním okrsku. Nově mají uživatelé také možnost si libovolné obce či senátní obvody vybrat a připnout na horní část volební stránky. Místa, v nichž je výsledky zajímají, tak mohou mít na webu ČT24 stále po ruce.
Stejně jako v dřívějších letech pak bude k dispozici možnost zkusit si poskládat hypotetické koalice v jakémkoliv městě či obci, přičemž webová aplikace spočítá, zda by zvolená uskupení dohromady získala v daném zastupitelstvu nadpoloviční většinu.
Zejména před uzavřením volebních místností se pak může ještě stále hodit přehled všech kandidátů a kandidátek, a to s možností hledání jak podle obce, tak podle jména kandidáta. Stejně tak je možné na webu ČT24 najít odvysílané předvolební debaty a všechny ostatní důležité informace k letošním volbám.