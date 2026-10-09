Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu vyrobily výrazně méně elektřiny

Elektrárny na vltavské kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50 procent elektřiny v porovnání s dlouhodobým průměrem. Z vodního díla Vrané nyní do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu, elektrárna na Orlíku může vyrábět elektřinu jen z odtoku 15 metrů krychlových za sekundu, řekl v pátek mluvčí skupiny ČEZ Martin Schreier. Vody z přehrad vlivem sucha a kvůli nadlepšování toků řek postupně ubývá. Středočeský a Jihočeský kraj proto v týdnu vyhlásily opatření kvůli suchu. U některých přehrad se snížil odtok.
Elektrárny nyní nemohou garantovat dodávku elektřiny v době největší odběrové špičky. ČEZ nahrazuje dodávky z jiných zdrojů, především z přečerpávací elektrárny Dalešice na Třebíčsku. „Všechny naše vodní elektrárny na Vltavě jsou v provozu, jejich výroba je ale vzhledem k uvedeným omezením výrazně snížena,“ sdělil Schreier. Z Vraného nyní odtéká jen 28 metrů krychlových za sekundu, dvě soustrojí tamní vodní elektrárny přitom dokážou zpracovat dohromady až 180 metrů krychlových za sekundu.
„Elektrárna Orlík při současném přítoku může využívat maximálně tento objem vody (15 m3/s), a její výroba je tak oproti původní situaci snížena na méně než polovinu,“ vysvětlil Schreier. Také ostatní elektrárny na jihu Čech, mezi něž patří Lipno I, Lipno II, Hněvkovice a Kořensko, využívají pouze vodu nutnou k zajištění minimálních průtoků a jejich výroba je oproti běžnému stavu nižší o desítky procent.
Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, o jeho vyhlášení ve středu rozhodla krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu, a to po omezenou dobu do 30. dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladin na Slapské a případně i Orlické přehradě.
Jihočeský kraj v úterý vyhlásil stav sucha pro celý region, umožní mu to mimo jiné snazší manipulaci s odtokem z nádrží. Za běžného stavu by se k návrhu musely vyjadřovat různé instituce jako například rybářský svaz a celý proces by trval několik dní. Při stavu sucha však nastává zkrácené řízení, kdy povodí ve spolupráci s krajem může k úpravě odtoku přistoupit okamžitě.