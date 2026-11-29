Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do závěrečného schvalování. Poslanci na druhém čtení přednesli téměř 150 pozměňovacích návrhů za přibližně 380 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by měly projít jen ty, které schválila koalice – třeba slevy na jízdném na úkor rezervy penzí. Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miroslav Ševčík (za Trikoloru, klub SPD) tvrdí, že pro rozpočet hlasovat nebude, vytýká schodek navržený koalicí ve výši 386 miliard korun. Nesouhlasí například se zvyšováním výdajů na obranu. Místopředseda téhož výboru Vojtěch Munzar (ODS) zmínil, že problémem státního rozpočtu jsou dle něj „neustále bobtnající výdaje“. Občanští demokraté podle něj chtějí, aby se z dluhu financovaly nové priority – například posílení obrany. Debatou v Událostech, komentářích z ekonomiky provázel Jakub Musil.
Oba poslanci se debaty účastnili odděleně. Opoziční strany se ve společném prohlášení rozhodly, že se při účasti Ševčíka „jejich zástupkyně a zástupci nebudou účastnit mediálních debat, dokud se veřejně neomluví za osobní urážky a slovní útoky na půdě Poslanecké sněmovny“. Ševčík tvrdí, že se urážek nedopustil.
- Domácí
- Ekonomika
- Události, komentáře z ekonomiky
- Rozpočet
- Státní rozpočet
- Schodek
- Schodek státního rozpočtu
- Ministerstvo financí
- Alena Schillerová
- ANO
- Koalice
- Opozice
- Miroslav Ševčík
- Trikolora
- SPD
- Vojtěch Munzar
- ODS
- Rozpočtový výbor
- Sněmovna
- Poslanecká sněmovna
- Obrana
- Ministerstvo obrany
- Výdaje na obranu
- Jízdné
- Slevy na jízdném
- Výběr