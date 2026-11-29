Nedělní debata pokračovala diskusí o kulturní politice vlády, financování kultury i veřejnoprávních médiích. Debatovali ministr a šéf poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný, poslankyně Gabriela Svárovská (Zelení, klub Pirátů), místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) a režisérka a bývalá ministryně kultury Helena Třeštíková. Předtím byl hostem Nedělní debaty prezident Petr Pavel. Pokračuje ještě diskuse panelu expertů moderovaného Danielem Takáčem.
Pozvání do závěrečné debaty odborníků přijali bývalý politik a novinář Vladimír Mlynář, bývalá ředitelka Státního fondu audiovize Helena Bezděk Fraňková a komentátor Českého rozhlasu Plus Petr Hartman.