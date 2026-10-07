Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, o jeho vyhlášení ve středu rozhodla krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu, a to po omezenou dobu do 30. dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení, uvedly v tiskové zprávě ministerstvo zemědělství, Povodí Vltavy a Středočeský kraj.
Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a Povodí Vltavy také poprvé využívá zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Povodí Vltavy kvůli suchu už snížilo odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože tato přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část Jihočeského kraje.
Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) svolala krajskou Komisi pro zvládání sucha a nedostatku vody na žádost Povodí Vltavy. Kvůli suchu i předpovědím, které v nejbližší době nepředpokládají větší srážky, Povodí Vltavy požádalo o schválení mimořádné manipulace na Vraném spočívající v možném snížení minimálního odtoku. Účelem je už zmíněné zpomalení poklesu hladiny na Slapech a případně i Orlíku do doby, než se hydrologická situace díky srážkám zlepší.
Komise zároveň projednala snížení minimálního zůstatkového průtoku vztahujícího se k povoleným odběrům vody na dvacet metrů krychlových za sekundu. Povolené odběry zatím zůstávají bez omezení. V Praze-Chuchli musí být zachován průtok Vltavy nejméně 24 metrů krychlových za sekundu. Kromě středočeské komise ve středu zasedala také Komise pro zvládání sucha Plzeňského kraje. Do 15. listopadu prodloužila opatření vydané v srpnu týkající se minimálního zůstatkového průtoku v řece Otavě.
Hladina Slapské přehrady byla počátkem září na úrovni 269,3 metru nad mořem, do středečního večera klesla na 263,3 metru. Nejvíc je úbytek patrný pod kamýckou přehradou, kde nyní Vltava připomíná spíš širší potok. Pokles hladiny místy odhalil bývalé jezy nebo stezky, po nichž před vznikem přehrady chodili koně tahající lodě. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně vzácných škeblí na obnažených březích přehrady. Dosud jich do vody vrátili přes 70 tisíc, do akce se zapojilo více než 520 dobrovolníků.