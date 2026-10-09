Platnost letos skončí ještě statisícům řidičáků. Vyměnit je lze on-line


před 1 hhodinou|Zdroj: Ministerstvo dopravy, ČTK, Portál dopravy, Portál občana

Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i on-line skrze Portál dopravy. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na deset let, což by se v budoucnu mohlo změnit. Resort dopravy chce totiž platnost prodloužit na patnáct let.

Od 1. ledna 2024 sice díky novele zákona o pozemních komunikacích není povinné mít řidičský průkaz při řízení u sebe, na povinnosti ho jako motorista vlastnit se ale nic nezměnilo. I proto si v letošním roce ještě musí více než dvě stě tisíc řidičů svůj průkaz vyměnit. Pokud by se rozhodli řídit s propadlým dokladem, jednalo by se o přestupek, za který hrozí pokuta.

Nejvíce dokladů je podle resortu dopravy třeba obnovit ve věkové skupině řidičů starších 61 let, kde do konce roku vyprší platnost více než 73 tisícům průkazů. Nejméně výměn naopak čeká řidiče mladší třiceti let.

„Nejvyšší počet průkazů s končící platností eviduje Středočeský kraj, přes 29 tisíc dokladů, následovaný hlavním městem Prahou s více než 23 tisíci průkazy. Na opačném konci žebříčku je Karlovarský kraj, kde bude ještě letos k výměně asi 5500 řidičských průkazů,“ doplnilo ministerstvo.

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Jak na výměnu průkazu

Samotná výměna dokladu je přitom poměrně jednoduchá a v případě, že je jejím důvodem konec platnosti, i bezplatná. To se ovšem týká pouze standardní zákonné lhůty pro vydání nového průkazu, která je stanovena na dvacet dnů. V případě, že by měl žadatel zájem o vydání v kratší lhůtě, která je stanovena na pět pracovních dnů, zaplatil by na úřadu s rozšířenou působností sedm set korun. V případě výměny přes Portál dopravy je stanovena dvacetiprocentní sleva a správní poplatek vyjde na 560 korun.

O nový průkaz může člověk požádat v momentě, kdy do konce platnosti stávajícího zbývá 90 dnů. Kvůli výměně zároveň není nezbytně potřeba navštěvovat úřad. Vše lze vyřešit on-line přes Portál dopravy prostřednictvím digitální identity. Tuto možnost lidé mají od června 2021. Dorazit ale mohou i na úřad. K výměně je nutné doložit platný doklad totožnosti a stávající řidičák. Výměnu průkazu provádějí všechny úřady s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého bydliště žadatele.

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V případě, že se motorista rozhodne průkaz vyměnit on-line, musí se nejprve přihlásit do Portálu dopravy, kde následně v sekci „Průkazy a oprávnění“ nalezne údaje o svých řidičských průkazech i dalších věcech. Splňuje-li uživatel podmínky pro žádost o nový řidičák, zobrazí se příslušné tlačítko, které jej přesměruje na formulář žádosti.

Elektronické podání nabízí podle ministerstva hned několik výhod. Portál dopravy je na rozdíl od úřadů dostupný 24 hodin denně sedm dní v týdnu a samotné vyřízení trvá jen několik minut. Portál navíc automaticky využije fotografii a podpis z registrů státu. Výhodou je i možnost zvolit si místo převzetí nového dokladu. Hotový průkaz si lidé mohou vyzvednout třeba na zvoleném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Od loňského července je navíc možné nechat si průkaz doručit do výdejních boxů a dalších výdejních míst. Za doručení do výdejního místa či boxu, kterých je v Česku přes deset tisíc, je nutné zaplatit poplatek ve výši sto korun. Na 206 úřadech lze doklad vyzvednout zdarma. Za první rok doručení na výdejní místa a do boxů využilo téměř 78 tisíc lidí, což je přes 43 procent těch, kteří podali žádost o doklad elektronicky.

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Resort chystá změny

Platnost řidičského průkazu je v současné době ve většině případů stanovena na deset let. Podle Portálu občana se to týká řidičských oprávnění B, B+E, B1, AM, A1, A2 A a T. V případě oprávnění C1, C, D1, D1 C1+E1 C+E, D1+E a D+E je řidičský průkaz vydáván s platností na pět let.

U první ze skupin by se ale doba platnosti mohla prodloužit na patnáct let (s výjimkou T a B1). Novinka by měla být součástí novely zákona o silničním provozu, kterou resort v září poslal do připomínkového řízení. U tohoto návrhu se resort podle svého šéfa Ivana Bednárika (za SPD) inspiroval v zahraničí – například v Německu, Dánsku nebo Rakousku. Cílem je ušetřit řidičům čas a úřadům práci. Platnost již vydaných průkazů ale předloha, která by podle návrhu mohla začít platit od 1. července příštího roku, neprodlouží.

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Ilustrační foto

Součástí novely jsou i další změny. Například zvýšení maximální povolené rychlosti pro obytné vozy z osmdesáti na sto kilometrů za hodinu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Dále by novinka měla také umožnit řidičům s oprávněním pro řízení osobního auta, které se nyní vztahuje pouze pro vozy do hmotnosti 3,5 tuny, řídit některá vozidla na alternativní pohon s hmotností až 4,25 tuny.

Návrh také upravuje podmínky pro získání akreditace dopravního psychologa a stanovuje pravidla pro postihy při porušení povinností včetně odebrání akreditace. Rovněž upřesňuje, které látky se považují za návykové, a stanovuje, jak lze při rozhodování o odebrání řidičského oprávnění využít záznamy z trestního řízení. A upravuje třeba i pravidla pro vozidla používaná při údržbě chodníků.

Už na konci července vláda schválila návrh ministerstva dopravy na převody vozidel on-line bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních míst a boxů. Novela o podmínkách provozu vozidel zavádí také přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Předlohu projedná Poslanecká sněmovna.

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