Průlom, nebo mezikrok? Kupka a Kolovratník se přeli o řidičácích i infrastruktuře

ČT24,

Jan Škoda

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

19 minut Události, komentáře: Martin Kupka a Martin Kolovratník o digitalizaci dokladů a financích Zdroj: ČT24

Řidičský průkaz půjde vyřešit on-line a lidem přijde do výdejního boxu, oznámilo ministerstvo dopravy pod vedením Martina Kupky (ODS). Poslanec Martin Kolovratník (ANO) to označil za dobrý, ale nikoliv převratný krok i s ohledem na to, jak často lidé chodí pro řidičák. Oba politici se v Událostech, komentářích přeli i o dopravní infrastruktuře navázané na novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Ta se ale už nestihne ve sněmovně projednat.

Až 400 tisíc šoférů si letos musí vyměnit řidičské průkazy. Od 1. července už ale nebudou muset chodit na úřad, vše půjde vyřešit on-line přes Portál dopravy a doklad si bude možné nechat doručit do výdejního boxu, oznámil Kupka. Podle ministra bude Česko jedním z prvních států, které takovou službu svým občanům nabídnou. „Za mě je to důležitý průlom v tom, jak stát jedná s občany. V tomhle případě jim nabízíme vstřícnou službu, na kterou jsou zvyklí u internetových obchodů,“ popisuje Kupka. Kolovratník souhlasí s tím, že jde o dobrý posun, neoznačil by to ale za průlom. „Všichni víme, jak často si chodíme pro řidičský průkaz. Opakuji, je to dobré, ale není to až tak zásadní, průlomové,“ tvrdí.

Moderátor Událostí, komentářů Martin Řezníček se ministra zeptal, zda by nemělo smysl místo tohoto mezikroku vydávaného za průlom rozšířit řidičský průkaz do podoby digitálního dokumentu – tak jako je to v případě občanského průkazu? „Dnes není vůbec potřeba, abyste v elektronických dokladech řidičský průkaz měl, protože policie se o tom přesvědčí sama. Vy všechny údaje můžete zkontrolovat na Portálu dopravy a mít je vlastně trvale při sobě, pokud jste připojení k internetu,“ říká Kupka, podle nějž by tak doplnění řidičského průkazu do elektronické občanky bylo „úplně zbytečné“. Navíc řidiči v Česku u sebe řidičský průkaz mít nemusí, důležité je to, aby byl platný.

Kdo může za zablokování zákona? Hosté Událostí, komentářů se dotkli i tématu dopravní infrastruktury. Dvě miliardy na opravy silnic druhé a třetí třídy měly dostat kraje díky novele zákona o rozpočtovém určení daní. Zákon se však již nestihne projednat. Podle Kupky změnu v rozpočtovém určení daní „zablokovaly kraje pod vládou hnutí ANO“, stát tak z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury uvolnil dvě miliardy korun. Další finanční prostředky podle něj nebude možné z fondu uvolnit, protože „by to znamenalo omezení výstavby, která se týká právě těch jednotlivých krajů“. Moderátor Řezníček oponoval, že to ale není věc krajů, podle Kupky však současná opozice blokuje jednání sněmovny, kde by se zmíněný zákon měl projednat. „Současná reprezentace zejména dvou krajů, Moravskoslezského a Ústeckého, prostě v Poslanecké sněmovně a zejména v řadách poslanců ANO vyvolala takovou míru nevole, takový odpor, že dneska nemáme funkční mechanismus,“ říká ministr.