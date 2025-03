Digitální plná moc umožní spravovat vozový park či vyzvedávat řidičské průkazy

Plná moc k činnostem spojeným s provozováním vozidel umožňuje například podání žádosti o řidičský průkaz, správu údajů o vozidlech, kontrolu platnosti technické kontroly a pojištění. I tato plná moc má ulehčit firmám s více vozidly, umožní tyto úkony delegovat na zaměstnance. Jedná se například o autosalony, autobazary, leasingové firmy nebo dopravce.

Digitální spravování plných mocí a jejich využití v dopravní agendě podle Kupky umožnilo propojení Registru zastupování s Portálem dopravy. „Registr zastupování spustila loni Digitální a informační agentura, a to za výrazného přispění ministerstva dopravy, které je také prvním resortem, který umožní občanům využívat explicitní oprávnění,“ dodal ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd.

V Portálu dopravy se chystají i další novinky

Ministerstvo plánuje v Portálu dopravy spustit do konce dubna i elektronické podání dalších žádostí o vydání karty řidiče do digitálního tachografu a o řidičský průkaz s vyznačenou profesní způsobilostí. Od července pak bude rovněž možnost doručit řidičský průkaz či kartu do digitálního tachografu na vybrané výdejní místo či do výdejního boxu. Letos a v příštím roce je v plánu také rozšíření využití digitálních plných mocí na další agendy.

Portál dopravy poskytuje lidem přístup k desítkám digitálních služeb od prosince 2022. V portálu lze žádat o řidičský průkaz, vyřídit převod auta či agendu v oblasti letectví nebo plavby. Od loňského prosince mohou například statutární zástupci firem nebo rodiče dětí v Portálu dopravy nahlížet na údaje a podávat žádosti v dopravních agendách.

Do konce loňského roku se do portálu přihlásily více než dva miliony lidí, kteří využili více než 900 tisíc zobrazení údajů z Registru řidičů a podali přes 250 tisíc žádostí o řidičský průkaz. Přibližně sto tisíc uživatelů si od spuštění funkce nastavilo upozornění na změnu bodového konta a platnosti STK.