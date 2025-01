Vyměnit řidičský průkaz si letos bude muset více než půl milionu lidí

Více než 666 tisícům lidí letos skončí platnost řidičského průkazu, je to asi o 230 tisíc více než v loňském roce. Pokud chtějí řidiči jezdit dále, musejí si doklad vyměnit, a to buď osobně na úřadu, nebo on-line prostřednictvím Portálu dopravy, kam se stačí přihlásit například přes bankovní identitu. Průkaz je však i tak potřeba si vyzvednout osobně na úřadě, což by se ale od července mělo změnit. Ministerstvo dopravy totiž nabídne doručování dokladů do výdejních míst nebo výdejních boxů.