V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

Dospělí, u nichž bylo v Irsku zjištěno držení malého množství drog, mohou být nyní namísto trestního stíhání zařazeni do nového programu HSE.
Program „Health Referral Scheme“ vstoupil v platnost o půlnoci a poskytuje policistům alternativní možnost, jak řešit případy držení drog.
Dosud musela policie (Garda) dospělé osoby, u nichž bylo nalezeno malé množství drog, obvinit z prostého držení, nyní však může pachatele zařadit do tohoto programu.
Po předání případu se daná osoba může buď zapsat do vhodného rehabilitačního a léčebného programu, nebo jí hrozí trestní stíhání.
Komisař irské policie Justin Kelly uvedl, že tento program podporuje snižování škod tím, že první pachatele směřuje ke zdravotnickým službám namísto systému trestního soudnictví.
Ministryně pro veřejné zdraví, blahobyt a národní protidrogovou strategii Jennifer Murnane O'Connorová uvedla, že se jedná o významný posun v přístupu k případům prvního držení drog pro osobní potřebu.
Tento program bude k dispozici pouze pro určité osoby, které se dopustily přestupku poprvé. Držení omamných látek zůstává trestným činem.
Není to cesta k dekriminalizaci drog
Klinický vedoucí oddělení pro léčbu závislostí v rámci HSE Eamon Keenan uvedl, že ačkoli se domnívá, že tento krok pomůže odradit jednotlivce od dlouhodobého zneužívání drog, nejedná se o cestu k dekriminalizaci drog.
V pořadu „Morning Ireland“ stanice RTÉ profesor Keenan podotkl, že držení drog zůstává trestným činem a policie bude i nadále zadržovat osoby přistižené při držení drog.
„Místo toho, aby se vydali cestou trestního stíhání, pošlou tuto osobu v první řadě do zdravotnického zařízení, kde podstoupí krátkou intervenci,“ uvedl.
Profesor Keenan zmínil, že se bude jednat o dobrovolný program a že bude na každém jednotlivci, zda se do něj zapojí. Vysvětlil, že účastníci se budou obracet na odborníka s žádostí o podporu, radu nebo doporučení.
„Je to založeno na motivačním rozhovoru, což je uznávaný nástroj, který se používá k podnícení změny u jednotlivců,“ řekl.
„Dává to tedy dané osobě příležitost zamyslet se nad svou drogovou závislostí, lépe pochopit rizika a škody s ní spojené a v jistém smyslu ji motivuje k tomu, aby provedla změnu a omezila svou drogovou závislost nebo s ní úplně přestala.“
Dodal, že podle jejich odhadů bude deset až patnáct procent lidí, kteří k nim jsou nasměrováni, potřebovat další pomoc.
Článek napsal Fergal Gallagher (RTÉ), poprvé byl publikován 1. září 2026 v 01:00 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.