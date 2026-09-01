V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Dospělí, u nichž bylo v Irsku zjištěno držení malého množství drog, mohou být nyní namísto trestního stíhání zařazeni do nového programu HSE.

Program „Health Referral Scheme“ vstoupil v platnost o půlnoci a poskytuje policistům alternativní možnost, jak řešit případy držení drog.

Dosud musela policie (Garda) dospělé osoby, u nichž bylo nalezeno malé množství drog, obvinit z prostého držení, nyní však může pachatele zařadit do tohoto programu.

Po předání případu se daná osoba může buď zapsat do vhodného rehabilitačního a léčebného programu, nebo jí hrozí trestní stíhání.

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Komisař irské policie Justin Kelly uvedl, že tento program podporuje snižování škod tím, že první pachatele směřuje ke zdravotnickým službám namísto systému trestního soudnictví.

Ministryně pro veřejné zdraví, blahobyt a národní protidrogovou strategii Jennifer Murnane O'Connorová uvedla, že se jedná o významný posun v přístupu k případům prvního držení drog pro osobní potřebu.

Tento program bude k dispozici pouze pro určité osoby, které se dopustily přestupku poprvé. Držení omamných látek zůstává trestným činem.

Není to cesta k dekriminalizaci drog

Klinický vedoucí oddělení pro léčbu závislostí v rámci HSE Eamon Keenan uvedl, že ačkoli se domnívá, že tento krok pomůže odradit jednotlivce od dlouhodobého zneužívání drog, nejedná se o cestu k dekriminalizaci drog.

V pořadu „Morning Ireland“ stanice RTÉ profesor Keenan podotkl, že držení drog zůstává trestným činem a policie bude i nadále zadržovat osoby přistižené při držení drog.

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„Místo toho, aby se vydali cestou trestního stíhání, pošlou tuto osobu v první řadě do zdravotnického zařízení, kde podstoupí krátkou intervenci,“ uvedl.

Profesor Keenan zmínil, že se bude jednat o dobrovolný program a že bude na každém jednotlivci, zda se do něj zapojí. Vysvětlil, že účastníci se budou obracet na odborníka s žádostí o podporu, radu nebo doporučení.

„Je to založeno na motivačním rozhovoru, což je uznávaný nástroj, který se používá k podnícení změny u jednotlivců,“ řekl.

„Dává to tedy dané osobě příležitost zamyslet se nad svou drogovou závislostí, lépe pochopit rizika a škody s ní spojené a v jistém smyslu ji motivuje k tomu, aby provedla změnu a omezila svou drogovou závislost nebo s ní úplně přestala.“

Dodal, že podle jejich odhadů bude deset až patnáct procent lidí, kteří k nim jsou nasměrováni, potřebovat další pomoc.

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Ilustrační fotografie

Článek napsal Fergal Gallagher (RTÉ), poprvé byl publikován 1. září 2026 v 01:00 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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