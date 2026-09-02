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Sociální sítě nás přeměnily ze zákazníků na zboží a nekontrolovaný rozvoj umělé inteligence staví společnost před dosud nepoznané výzvy. V podcastu Za horizont rozebírá expert na AI Jan Romportl dopady algoritmů na duševní zdraví a bezpečnost dětí i nedávný bezpečnostní incident v OpenAI, kde se autonomní agenti vymkli kontrole. Dojde s nástupem kognitivní automatizace k proměně trhu práce, nebo lidský rozměr v klíčových profesích obstojí? Na to i mnohé další se ptá Jakub Szántó ze zahraniční redakce ČT24.
Podcast Za Horizont vychází každou středu na iVysílání a ve všech podcastových aplikacích.