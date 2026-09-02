Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký herec a režisér George Clooney při středečním zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. Pětašedesátiletý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu, který ve středu zahájil svůj 83. ročník. Ceremoniálu se zúčastnil po boku své manželky Amal Clooneyové.

„Na tomto místě je něco mimořádného. Desítky let sem přijíždějí lidé ze zemí, které se nemohly shodnout na politice, na náboženství, a už vůbec ne na tom, jakým jazykem mluvit. A přesto jsme tady v Benátkách,“ začal svou řeč Clooney.

„Za ta léta jsem se naučil, že se nikdo nesměje a nepláče jiným jazykem. Rodiče se trápí stejně, děti sní stejně; proto je těžké uvěřit, že jsme všichni tak odlišní, jak nám říkají,“ pokračoval. „Žijeme v době, kdy nám tvrdí, že bychom se měli bát jeden druhého, ale tak to není. Dějiny nás učí, že ti, koho se snaží umlčet, nejsou politici, ale novináři, kteří se snaží klást ty správné otázky, umělci, herci, hudebníci,“ dodal oceněný herec.

Clooney se narodil v květnu 1961 a poprvé se výrazně prosadil v lékařském seriálu Pohotovost, který mu otevřel dveře i do Hollywoodu. Na svém kontě má dva Oscary; jednoho jako producent za film Argo a druhého za vedlejší roli ve filmu Syriana. V prosinci minulého roku získal spolu se svou manželkou a dvěma dětmi francouzské občanství.

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Pověst oblíbeného herce využil Clooney v řadě humanitárních aktivit, například organizoval pomoc obětem teroristických útoků po 11. září 2001, obětem hurikánu Katrina či zemětřesení na Haiti.

Clooney je příznivcem americké Demokratické strany a v posledních prezidentských volbách otevřeně podporoval Kamalu Harrisovou. Před zahájením festivalu si posteskl, že USA jsou nyní vedeny nekompetentními lidmi, ale vyjádřil také naději, že výsledek listopadových voleb do Kongresu by mohl znamenat návrat k normálu.

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