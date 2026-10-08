Interiér dolní stanice lanovky na Sněžku proměnila multimediální expozice

V dolní stanici kabinové lanovky v Peci pod Sněžkou vznikla multimediální expozice Sněžka 1603. Na ploše více než 170 metrů čtverečních představuje přírodu, historii i příběhy Krkonoš. Její součástí je přes čtyři metry dlouhý plastický model Sněžky s videomappingem, panoramatická projekce přírodních živlů nebo interaktivní hry.
Expozice vznikla v prostorách bývalého bistra. Náklady ve výši osmi milionů korun hradila společnost Lanová dráha Sněžka (LDS) z vlastních zdrojů. Na tvorbě obsahu se podílela také Správa Krkonošského národního parku (KRNAP).
Dominantou hlavního sálu je přibližně 4,3 metru dlouhý plastický model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping. Turisté během několika minut uvidí, jak se krajina mění v průběhu ročních období, a seznámí se s turistickými trasami, horskými stavbami i dalšími významnými místy. Projekci doprovází hlasový komentář. Dalším výrazným prvkem je půlkruhová panoramatická projekce nazvaná Přírodní živly a Sněžka.
Odborníci upozorňují, že klima na Sněžce má navzdory nadmořské výšce 1603 metrů arktický a velehorský charakter. Počasí na vrcholu se navíc často liší od podmínek ve zbytku Krkonoš.
Expozici doplňují projekce na podlahu, dotykové obrazovky, interaktivní hry, kvízy nebo kukátka. Jedna z částí se věnuje také postavě Krakonoše a jejím proměnám. Obsah je připraven v češtině, němčině a polštině.
„Chtěli jsme vytvořit expozici, která nebude klasickým muzeem s vitrínami a dlouhými texty. Sněžka je dynamické místo a stejná má být i její prezentace,“ uvedla Kateřina Soukupová ze společnosti M Plus, která expozici vybudovala.
Na Sněžku míří tisíce turistů denně
Jedna z interaktivních částí seznamuje návštěvníky také s Krkonošským národním parkem a pravidly chování na Sněžce a v jejím okolí. Nejvyšší česká hora patří k nejnavštěvovanějším lokalitám v zemi. V letní sezoně na její vrchol podle správy KRNAPu míří až devět tisíc pěších turistů denně.
Do tohoto počtu nejsou zahrnuti cestující, které na vrchol přepraví lanovka z Pece pod Sněžkou. Její maximální přepravní kapacita dosahuje 250 osob za hodinu. Významná část turistů přichází také z polské strany. Z polského města Karpacz vede na nedaleký vrch Kopa lanovka s přepravní kapacitou až devět set osob za hodinu.
Současná tuzemská kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém od února 2014. Turistům nabízí čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček. Při modernizaci vznikla také nová dolní stanice. Nástupní objekt se posunul blíže k Peci pod Sněžkou a lanovka na rozdíl od původní dráhy z roku 1949 překonává řeku Úpu.