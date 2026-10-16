O pracovníky z Filipín je v Česku zájem. Nynější náborové kvóty firmám nestačí


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Na českém trhu práce chybí desítky tisíc lidí. Firmy proto dál hledají posily v zahraničí. Přibývá například pracovníků z Filipín, o které je velký zájem. Každý měsíc mohou firmy přijmout z této země přes osm set zaměstnanců. Podle náborářů to ale nestačí. Zahraniční pracovníci chybí především v průmyslové výrobě, stavebnictví, logistice nebo dopravě. Uplatnění nacházejí i v nemocnicích či hotelech. Vláda podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) plánuje kvóty pro nábor z Filipín navýšit.

V jednom hotelu v Rožnově pod Radhoštěm pracuje sedm Filipínců. Před necelým rokem vyměnili tropické slunce za horský vzduch v Beskydech. Zajišťují úklid pokojů, pomáhají v kuchyni nebo obsluhují hosty. Od vedení hotelu zaznívá spokojenost. V budoucnu plánují přijmout další pracovníky.

Celý náborový proces trvá přibližně tři čtvrtě roku. Pracovní agentury pomáhají firmám vybírat vhodné kandidáty přímo na Filipínách. Na jedno místo se hlásí i desítky zájemců. „Stojíme za tím, aby ten nábor probíhal eticky, legálně a aby se s těmi pracovníky zacházelo stejně jako s českým pracovníkem. Na mezinárodním trhu práce by mohly pro Českou republiku vzniknout důsledky a špatná reference,“ poznamenala majitelka společnosti Kasea CZ Gabriela Pchálková.

Filipínce Česko láká i za nižší mzdu

Z Filipín odchází za prací do zahraničí každoročně asi dva a půl milionu lidí. Nejčastěji míří do jiných asijských zemí nebo států Perského zálivu. Česko je láká stabilní politickou situací i polohou ve středu Evropy. „Na Filipínách v podstatě nenajdete rodinu, která by neměla někoho, kdo vycestoval ven za prací,“ řekl řídící partner společnosti Orienta Czech Tomáš Surka.

Filipínci často bydlí ve větších skupinách na ubytovnách poblíž zaměstnání. V některých městech to ale přináší problémy, například s odpadem nebo hlukem. Stěžují si například obyvatelé Vysokého Mýta. „Největší problém je v tom, že nám ve velkém počtu bydlí v určitých lokalitách, sousedi na to nebyli dosud zvyklí. Město se snaží i zprostředkovaně nebo přímo na ně působit, aby se tyto problémy postupně odstraňovaly,“ vysvětlil místostarosta Vysokého Mýta Jan Lipavský (nestr.).

Filipínští dělníci uvádějí, že pobírají mzdu blízkou minimální. Přesto si vydělají zhruba třikrát více než ve své domovině. Někteří si navíc přivydělávají například na stavbách. Ve Vysokém Mýtě pracují stovky Filipínců, nejčastěji na technických pozicích ve výrobě.

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Ročně může do Česka přijít 10 300 pracovníků z Filipín. Stát tento limit naposledy navýšil před dvěma lety. Podle firem ale současná kapacita přestává stačit.

Vláda podle ministra průmyslu a obchodu Havlíčka plánuje kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín navýšit. Společně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO) kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se podle Havlíčka mělo týkat i pracovníků z Indie.

Vláda zvýší kvóty pro pracovníky z Filipín a Indie, uvedl Havlíček
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO)

Nejvíce lidí chybí v průmyslu a řemeslech

Na českém trhu práce chybí více než 90 tisíc pracovníků. Firmy se proto stále častěji spoléhají na zaměstnance ze zahraničí. V Česku jich pracuje kolem 900 tisíc a jejich počet dlouhodobě roste.

Zahraniční pracovníci nacházejí uplatnění v různých odvětvích. Ukrajinci pracují především ve stavebnictví, průmyslu a logistice, Slováci ve službách a zdravotnictví. Pracovníci z Mongolska nacházejí uplatnění zejména v potravinářství, lidé z Filipín pak ve službách a hotelnictví.

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Nedostatek zaměstnanců se v Česku týká i řady dalších profesí. Podle Hospodářské komory chybějí především pracovníci v elektrotechnice, montážních profesích, kovovýrobě a strojírenství. Problém se ale dotýká také služeb, prodeje nebo stavebních řemesel.

Na nedostatek zaměstnanců aktuálně upozorňují také pekárny. I ty zaměstnávají zahraniční pracovníky. Obor by podle Svazu pekařů a cukrářů potřeboval zhruba tisíc absolventů ročně. Školy jich ale každý rok opouští jen asi dvě stě. Jedním z důvodů nízkého zájmu o pekařské řemeslo je i slabší finanční ohodnocení. Zatímco průměrná mzda v Česku dosáhla ve druhém čtvrtletí 52 tisíc korun, pekaři si vydělávali zhruba 37 tisíc.

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