Případ únosu chlapce z Halenkovic míří k soudu, muži hrozí až výjimečný trest


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Muž, který dle policie loni unesl dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku, půjde před soud. Státní zástupce na něj podal obžalobu za pokus o vraždu, zbavení osobní svobody a přípravu znásilnění. ČT to v pátek sdělil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muži narozenému v roce 2000 hrozí v případě odsouzení patnáct až dvacet let vězení, nebo i výjimečný trest.

„Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně – pobočky ve Zlíně podal dne 12. října 2026 ke Krajskému soudu v Brně – pobočka ve Zlíně obžalobu na muže ročník narození 2000,“ stojí v tiskové zprávě, kterou zaslal ČT Lužný. Muž je dle obžaloby podezřelý ze spáchání trojice zvlášť závažných zločinů vyjmenovaných výše.

„Obviněný je v dané věci trestně stíhán vazebně a v případě prokázání viny je ohrožen trestem odnětí svobody v rozmezí patnáct až dvacet let nebo trestem výjimečným (dvacet až třicet let),“ doplnil Lužný.

Chlapec byl pohřešovaný od čtvrtka 11. prosince 2025, kdy ráno nedorazil do školy ve Zlíně. V Halenkovicích a okolí po něm v dalších dnech pátraly stovky lidí. Policie v neděli 14. prosince poté, co hocha našla, uvedla, že byl zřejmě unesen a vězněn v chatě v sousední Žlutavě na Zlínsku. Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policisty, kteří poté zadrželi jednoho muže. Hoch byl podle policistů v pořádku.

Chlapce, který byl několik dnů vězněn na chatě, propustili z nemocnice
Ilustrační fotografie

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