Správci KRNAP vyzývají návštěvníky k dodržování pravidel

„Na některých místech mohou být návštěvníci zaskočeni množstvím turistů. Typickým příkladem je Sněžka, kde se již několik let hovoří o overturismu. Zpravidla nejvíce lidí na vrcholu bývá za pěkného počasí od desáté hodiny ranní do třetí hodiny odpolední,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Jednoznačně vede řetězová turistická cesta z Obřího sedla na vrchol Sněžky, kde v červenci 2022 bylo průměrně 2,5 tisíce průchodů denně. „Těm, kteří plánují turistikou v národním parku odpočívat od lidí, doporučujeme tipy na výlety uvedené například na našem webu , které jim pomohou objevit méně známá místa Krkonoš,“ naznačil Drahný.

Mezi hlavní pravidla v KRNAP patří zákaz vstupu mimo značené cesty v klidových územích či zákaz létání s drony. Problémem jsou podle správců KRNAP i pohozené odpadky. Připomínají také, že vjezd motorových vozidel na území národního parku definuje zákon. Například cyklisté mohou jet v KRNAP jen po cyklotrase.

Mluvčí Horské služby Marek Fryš v ČT24 zmínil, že lidé by měli klást velký důraz na to, aby si dokázali například dobře naplánovat túru podle svých fyzických možností. Dodal, že by měli také pečlivě sledovat i počasí a případně si do mobilu stáhnout různé aplikace, které jim mohou dát výstrahu před bouřkovými jevy, které jsou obzvláště na horách nebezpečné.