Národní parky už letos rozdaly desítky pokut

Krkonoše zatím letos podle náměstka ředitele národního parku a koordinátora Asociace národních parků Jakuba Kašpara zaznamenaly hlavně přestupky z nedbalosti, nejčastěji u vstupu do parku. Už v červnu je návštěvnost Krkonoš vysoká. „Pro co nejpříjemnější návštěvu doporučujeme vyhnout se třem nejexponovanějším místům, tedy vrcholu Sněžky, pramenu Labe a hraně Pančavského vodopádu. Krkonoše jsou stejně krásnější odjinud,“ doporučuje Kašpar.

V Českém Švýcarsku evidují nejvíc letošních pokut za parkování mimo vyhrazená místa. Pravidla nedodržely desítky řidičů. V jednotkách případů došlo podle mluvčího národního parku Tomáše Salova na pokuty za pohyb v klidovém území mimo vyhrazené trasy.

Strážců stále není dostatek

Národní parky v Česku se podle mluvčích navíc nadále potýkají s nedostatkem strážců. Šumava jich má momentálně dvacet, ideální počet by byl podle Dvořáka dvojnásobný.

Na dvojnásobek by se rádi ze současných osmnácti strážců dostali i v Krkonoších. „Nově prošlo důkladným školením pět strážců z řad dobrovolníků a párkrát do roka musíme strážit i my, jako ostatní zaměstnanci parku,“ popisuje Kašpar. Problémem je podle něj nedostatek tabulkových míst. Aby mohly parky přidat strážce, musely by jimi nahradit jiné pozice, které ale také potřebují, říká koordinátor Asociace NP.