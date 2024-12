Ochránci v Krkonoších řeší nelegální vjezdy aut do národního parku

Na Luční boudu jezdí veterinář. Ten musí mít předem vybavené povolení k vjezdu, někdy ho ale nemá. „Někdy nemáte čas začít organizovat nějaké povolenky. (...) Za měsíc, za dva, mu (řidiči, který přijel naočkovat psa) prostě přijde výzva,“ popisuje majitelka Luční boudy Klára Sovová.

„Došlo zřejmě k porušení zákona a z tohoto důvodu (…) Vás správní orgán žádá o podání vysvětlení,“ stálo v dopisu řidiči od Správy Krkonošského národního parku Vrchlabí. „Takový člověk mi už nikdy nepřijede,“ dodává Sovová.

Správci parku dali kamery na devět míst. Do Pece, Strážného nebo nad Horní Mísečky. Na desítkách dalších míst ještě přibydou – hlavně tam, kde vede cesta do klidového území. „Boudaři mají přístup do naší databáze a pro své ubytované hosty si povolenky mohou vyřídit, pokud to neudělají nebo nedělají ani pro svá vozidla, tak je to jejich chyba,“ vysvětluje mluvčí KRNAP Radek Drahný.