KRNAP uzavře některé trasy kvůli ochraně citlivých druhů živočichů, hlavně tetřívka

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) od 15. března dočasně uzavře jedenáct turistických cest. Opatření, které souvisí s vyhlášením osmi klidových území a s ochranou citlivých druhů živočichů, potrvá do 31. května. V terénu budou uvedené úseky zřetelně označeny cedulí s textem: „Zákaz vstupu z důvodu ochrany přírody od 15. 3. do 31. 5.“ Správa KRNAP k tomuto opatření přistupuje už čtvrtým rokem.

Sezonní uzávěra ve zmíněném období podle něj pomůže chránit tento druh zvláště v jeho citlivém období za co nejmenšího omezení návštěvníků Krkonoš. „Předpokladem je však důsledné respektování těchto sezonních uzavírek a rovněž dodržování celoročního zákazu pohybu mimo vyhrazené cesty a trasy v klidových územích,“ dodal mluvčí.

Většinu sezonně uzavřených tras lze obejít po sousedních turisticky značených cestách. Kompletní seznam uzavřených cest je na webu KRNAP.

Podobné opatření řadu let v tomto období přijímá i ředitelství polského Karkonoského parku narodowého, a to od 1. dubna do 31. května, přičemž uzavírá dočasně čtyři cesty, například zelenou turistickou cestu z rozcestí Ruiny schoroniska im. Bronka Czecha na rozcestí s červenou turistickou Cestou česko-polského přátelství nebo modrou turistickou cestu, takzvanou Hřebenovku, z Horní Malé Úpy přes Lesní hřeben po rozcestí se žlutou turistickou cestou.

Na hřebenech Krkonoš je podle Horské služby stále sto až 130 centimetrů sněhu, v lavinových lokalitách platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti.

Tetřívek obecný patří v Česku ke kriticky ohroženým druhům. Nejvyšší české hory jsou pro něj jednou ze tří posledních oblastí s relativně početným výskytem. Pro tetřívka jsou dnes typickým prostředím v Krkonoších luční enklávy a holiny uprostřed horských smrčin, vysoko položené otevřené plochy ledovcových karů nebo subalpínské trávníky s roztroušenými porosty kleče, to vše v nadmořské výšce přes osm set metrů.