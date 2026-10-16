Odvolací soud vrátil kauzu pražských sportovních dotací k novému projednání


16. 10. 2026Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Verdikt, který v kauze zmanipulování sportovních dotací pražského magistrátu uznal vinnými tři z devíti obžalovaných, neplatí. Odvolací vrchní soud rozsudek v neveřejném zasedání zrušil a případ vrátil k novému projednání. Vyplývá to z databáze Infosoud. V případu čelí obžalobě exministr bez portfeje Karel Březina (dříve ČSSD) nebo zastupitelé Jan Wolf (KDU-ČSL) či Stanislav Nekolný (ANO). Zrušený verdikt potrestal Březinu a úřednici Soňu Fáberovou třemi lety vězení, další úřednici Daně Šachové uložil tříletou podmínku.

„Rozhodnutí soudu I. stupně zrušeno a věc vrácena soudu I. stupně k novému projednání,“ shrnul Infosoud výsledek středečního zasedání. Mluvčí vrchního soudu Kateřina Dostálová v pátek na dotaz ČTK potvrdila, že soud se kauzou zabýval, k výsledku se ale zatím vyjádřit nechtěla. „Rozhodnutí musí být nejprve vyhotoveno a následně se bude doručovat účastníkům řízení prostřednictvím soudu prvního stupně,“ sdělila. Odvolání podle ní podávali tři obžalovaní, státní zástupce i poškozený, tedy hlavní město.

Zrušený rozsudek tvrdil, že předseda hodnoticí komise Březina, šéfka magistrátního odboru sportu Fáberová a vedoucí oddělení sportu Šachová vybírali v roce 2018 z žadatelů o dotace netransparentně a v rozporu se zásadami pro poskytování grantů. Shledal je vinnými ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, ze zneužití pravomoci veřejného činitele a z porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Naopak u členů Březinovy komise – Wolfa, Nekolného, někdejšího šéfa volejbalového svazu Antonína Lébla (ANO), bývalého starosty Ďáblic Miloše Růžičky (STAN), exstarosty Vinoře Františka Švarce (ODS) a starosty Březiněvsi Jiřího Haramula (bezpartijní za Občané pro Březiněves) – se trestnou činnost podle verdiktu nepodařilo prokázat.

Dle městského soudu činila škoda nejméně 5,75 milionu korun

Březinovi i Fáberové ukládal verdikt vedle tříletého odnětí svobody také šestiletý zákaz vykonávání funkcí ve veřejné správě spojených se správou majetku. Šachovou potrestal čtyřletým zákazem činnosti. Trojice dostala také peněžité tresty 400 tisíc korun, 300 tisíc korun a 200 tisíc korun.

Soud vyšel mimo jiné z policejních odposlechů, způsobenou škodu vyčíslil na nejméně 5,75 milionu korun jakožto hodnotu nezákonně vyplacených grantů a stanovil trojici povinnost společně tuto částku hlavnímu městu uhradit. Březina i Fáberová se obratem odvolali. Jejich obhájci argumentovali mimo jiné tím, že nešlo o veřejnou soutěž a že na granty neexistuje právní nárok, takže neúspěšným žadatelům nemohla vzniknout žádná škoda.

V kauze pražských sportovních dotací padly dva tříleté tresty a jedna podmínka
Exministr Karel Březina na snímku z roku 2022

Státní zástupce žádal pro Březinu, Fáberovou, Šachovou, Lébla a Růžičku šestiletý trest vězení. O rok méně navrhoval pro Haramula, Švarce a Wolfa. Pro Nekolného chtěl tříletou podmínku. Podle obžaloby upřednostnili některé projekty kvůli osobním zájmům či zájmům jiných vlivných lidí a nezákonně rozdělili 32,8 milionu korun, přičemž Praha reálně vyplatila dotace ve výši 17,8 milionu.

Pražský městský soud v kauze rozhodl po obsáhlém hlavním líčení a výslechu řady svědků před dvěma lety, vyhotovení rozsudku následně zabralo měsíce. Odvolací soud obdržel trestní spis letos v lednu.

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Verdikt, který v kauze zmanipulování sportovních dotací pražského magistrátu uznal vinnými tři z devíti obžalovaných, neplatí. Odvolací vrchní soud rozsudek v neveřejném zasedání zrušil a případ vrátil k novému projednání. Vyplývá to z databáze Infosoud. V případu čelí obžalobě exministr bez portfeje Karel Březina (dříve ČSSD) nebo zastupitelé Jan Wolf (KDU-ČSL) či Stanislav Nekolný (ANO). Zrušený verdikt potrestal Březinu a úřednici Soňu Fáberovou třemi lety vězení, další úřednici Daně Šachové uložil tříletou podmínku.
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