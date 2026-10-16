Kamion uvázlý pod mostem neměl povolení pro nadměrnou přepravu, píše iDNES

Kamion, který uvázl minulý týden pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze, neměl podle magistrátu povolení pro nadměrnou přepravu. Podle policie neměl zajištěný náklad, který se vlivem jízdy uvolnil. Informoval o tom server iDNES.cz. Kamion s vrtnou soupravou na podvalníku uvázl pod mostem 7. října večer, vyprostit se ho podařilo následující den kolem 23:00. Policie minulý týden uvedla, že kamion způsobil škodu ve výši několika desítek milionů korun.
Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman podle serveru uvedl, že vozidlo nemělo povolení pro nadměrnou a nadrozměrnou přepravu a nemělo povolení pro vjezd do oblasti zákazu vjezdu vozidlům nad dvanáct tun.
Dle mluvčího pražské policie Jana Rybanského bylo jednou z příčin nehody to, že se nezajištěný náklad vlivem jízdy uvolnil a kvůli tomu kamion uvázl pod mostem. Rybanský to řekl iDNES.cz. Další příčiny a okolnosti, které nehodě předcházely, policisté nyní zjišťují.
Kvůli vyprošťování kamionu byla ulice uzavřená nejprve ve směru z centra, později i v opačném směru. Omezilo to i provoz několika autobusových linek MHD.
Hasiči se snažili vyprostit nákladní auto, které převáželo vrtnou soupravu, od čtvrtečního rána. Speciální vyprošťovací tank Správy železnic (SŽ) se ale porouchal. Hasiči proto povolali záložní tank ze Zbirohu, ani s ním se ho ale nepodařilo vyprostit.
Na místo poté večer dorazil další tank drážních hasičů z Přerova. Hasiči využívali také jeřáb od firmy Švestka, který sloužil jako kotevní bod tanku.