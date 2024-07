Clooney se po odstoupení Bidena zapojil do podpory Harrisové

Clooney zasahuje do prezidentských klání v posledních letech jako aktivní přispěvatel demokratů. V tom letošním se rozhodl postavit na stranu těch, kteří požadovali výměnu Joe Bidena za jiného kandidáta. Své rozhodnutí ve sloupku pro New York Times zveřejnil po nepřesvědčivém výkonu prezidenta v televizní debatě. A jen necelý měsíc poté, co během benefičního večera vybral s Julií Robertsovou v přepočtu přes 700 milionů korun na Bidenovu kampaň. Bylo to nejvíc, kolik se pro Demokratickou stranu kdy za jedinou akci vybralo.

„Prezident Biden ukázal, jak vypadá skutečný lídr. A teď znovu zachraňuje demokracii. Všichni jsme odhodlaní a nadšení udělat cokoli, abychom podpořili viceprezidentku Harrisovou v jejím historickém úsilí,“ uvedl poté, co Biden oznámil, že odstupuje z prezidentské kampaně.

Herec podporuje demokraty stabilně už od kandidatury Baracka Obamy. Věnuje se i humanitární činnosti, za což ho před necelými dvěma lety ocenil sám prezident Joe Biden. „Cestuje do válečných zón, aby ukončil genocidy a válečné zločiny, odhaluje válečné štváče, pomáhá uprchlíkům a prosazuje práva novinářů. Vybírá miliony dolarů pro záchranáře z 11. září a oběti přírodních katastrof,“ prohlásil tenkrát Biden.

„Bankomat pro demokraty“

Podporou Demokratické strany George Clooney nevybočuje z většinové orientace amerického showbyznysu. Ne nadarmo se Hollywoodu přezdívá „bankomat pro demokraty“. Za Harrisovou se už postavili zpěvačka Katy Perry, rapperka Cardi B nebo herci Jamie Lee Curtisová či Michael Douglas, který k tomu řekl: „Obviňují nás, že náš hlas je slyšet trochu víc, než by měl. Ale my jako celebrity se chceme zapojit.“

Naopak za tým Donalda Trumpa se ozývá podstatně méně áčkových celebrit. Rapper 50 Cent upravil přebal svého alba na jeho podporu po atentátu na tohoto bývalého amerického prezidenta. Otevřenou podporu má Trump i od bývalé hvězdy sitcomu Roseanne Barrové nebo od bývalého wrestlera Hulka Hogana.

Republikánům pak svou podporu vyjadřují dlouhodobě například Clint Eastwood, Dwayne Johnson či Sylvester Stallone, i když ne vždy pro Trumpa.