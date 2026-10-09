Francouzská policie objevila dva Renoirovy obrazy ukradené v září


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK, Regionální deník Nice-Matin, BBC

Obrazy byly odcizeny 8. září z Renoirova muzea v Cagnes-sur-Mer na jihovýchodě Francie. Dle regionálního francouzského serveru Nice-Matin byly nalezeny ve čtvrtek 8. října večer v jedné garáži. V souvislosti s případem zadržela policie několik osob.

Francouzská policie objevila dva obrazy malíře Pierra-Augusta Renoira, které v září ukradli dva muži z muzea věnovaného dílům tohoto francouzského impresionisty. Policisté zadrželi šest lidí, mezi nimiž jsou i dva pravděpodobní pachatelé, informovala v pátek francouzská televize BFM TV.

Z Renoirova muzea v Cagnes-sur-Mer na jihovýchodě Francie zmizely 8. září nad ránem čtyři obrazy. Dva z nich se našly poblíž, po dalších dvou dílech stejně jako po zlodějích začala pátrat policie.

Z Renoirova muzea někdo ukradl čtyři díla. Dva obrazy se našly poblíž
Muzeum Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer

BFM TV ve čtvrtek uvedla, že policisté ve středu na několika místech Francie zadrželi šest lidí, obrazy u nich však nenašli. Obrazy „Dívka u studny“ z roku 1886 a „Portrét madame Colonna Romano“ z roku 1910 police objevila až o den později.

Starosta města Cagnes-sur-Mer Bryan Masson řekl po krádeži médiím, že šlo o dílo profesionálů, dobře vybavených a maskovaných, kteří zmizeli během několika minut. Škodu odhadli odborníci až na deset milionů eur (245 milionů korun).

BBC uvedla, že podezřelí se 8. září za úsvitu dostali přes plot do areálu muzea, rozbili okno, aby se dostali dovnitř, a pomocí elektrické pily přeřezali upevňovací prvky rámů.

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Renoirovy Koupající se ženy

Nalezená díla jsou v dobrém stavu

Regionální francouzský server Nice-Matin zmiňuje, že obě mistrovská díla jsou „na první pohled v dobrém stavu“. Přesná zeměpisná poloha nálezu zatím není známa; obrazy údajně byly nalezeny mimo region Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Renoirovo muzeum v Cagnes-sur-Mer bylo založeno v roce 1960 ve vile, kterou malíř nechal postavit na konci 19. století. Trávil tu zimy, aby si léčil revmatoidní artritidu.

Zářijová krádež se stala téměř rok po medializované loupeži v Louvru, nejnavštěvovanějším muzeu světa v srdci Paříže. Tam během několika minut zmizelo osm šperků, včetně diadému francouzské císařovny Evženie, který byl později nalezen silně poškozený. Muzeum odhadlo škodu na 88 milionů eur.

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Pařížské muzeum Louvre

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