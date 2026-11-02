Smrt jako součást života. Latinská Amerika slaví Den mrtvých

Smrt nemusí být jen důvodem k smutku, ale také příležitostí k oslavě života a vzpomínání na blízké. Tradiční oslavy Dne mrtvých v Latinské Americe se nesou v duchu pestrých barev, neobvyklých rituálů a kulturních tradic. Lidé zdobí hroby, přinášejí obětiny a připravují slavnostní pokrmy, aby uctili památku zesnulých. Kostýmy, barevné lebky, květinové dekorace, hudba, tanec i hostiny připomínají, že vzpomínky na zesnulé mohou být spojeny také s radostí a vděčností. V některých tradicích se hranice mezi světem živých a mrtvých symbolicky stírá a duše předků se na chvíli vracejí mezi své blízké.
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Ruští sportovci nemají startovat pod svou vlajkou, míní Pavel
Na mistrovstvích světa či Evropy by neměli startovat pod ruskou vlajkou sportovci, kteří reprezentují svoji zemi a tím i režim, který už pátý rok vede plnohodnotnou agresivní válku, uvedl prezident Petr Pavel. Při odchodu ze Strakovy akademie prohlásil, že ačkoli je to možná nefér vůči sportovcům, je pro, aby se ruští sportovci na mezinárodní sportovní fóra do ukončení rusko-ukrajinské války nepouštěli.
NATO cvičí přesun a zásobování tisíců vojáků
V Lotyšsku se koná dosud největší cvičení mezinárodní brigády NATO v zemi. Operace Resolute Reforger 2026 prověřuje schopnost aliančních jednotek přesouvat se na velké vzdálenosti a udržet bojeschopnost v náročných podmínkách. Do cvičení, které potrvá do 8. listopadu, se zapojilo přibližně 3 tisíce a tisíc kusů vojenské techniky. Vojáci testují logistické, zdravotnické i vojenské policejní zabezpečení jednotek v terénu. Jednou z hlavních výzev je zásobování bojových jednotek v první linii palivem, potravinami a vodou prostřednictvím sítě logistických stanovišť. Cvičení zahrnuje i operace v realistických podmínkách včetně civilních oblastí východního Lotyšska.
Demokraté míří ve sněmovně k vítězství. „Republikánským“ volebním mapám navzdory
Sněmovna reprezentantů se po volbách dostane do rukou Demokratické strany, předpokládají průzkumy společnosti The Cook Political Report. Volby do Kongresu v polovině prezidentského mandátu jsou v americké politice tradičně pro vládnoucí stranu nepříznivé. Letos ovšem republikáni pro demokraty připravili překážky v podobě překreslených volebních map. Nové obvody jsou ovšem náchylnější ke změně nálad ve společnosti, kroky republikánského prezidenta Donalda Trumpa navíc čelí kritice.
Mrazáky supermarketů v šesti evropských zemích zasáhl kyberútok
Desítky supermarketů v Belgii a Lucembursku mají kvůli kybernetickému útoku problémy s mrazáky a lednicemi. Napsala to agentura Belga, podle níž se to týká řetězců firem Ahold Delhaize, Carrefour či Spar. Také chladicí zařízení v některých obchodech ve Švédsku, Irsku, Estonsku a Nizozemsku zasáhl kybernetický útok, píší server listu Dagens Nyheter a agentura Reuters.
Smrt jako součást života. Latinská Amerika slaví Den mrtvých
Smrt nemusí být jen důvodem k smutku, ale také příležitostí k oslavě života a vzpomínání na blízké. Tradiční oslavy Dne mrtvých v Latinské Americe se nesou v duchu pestrých barev, neobvyklých rituálů a kulturních tradic. Lidé zdobí hroby, přinášejí obětiny a připravují slavnostní pokrmy, aby uctili památku zesnulých. Kostýmy, barevné lebky, květinové dekorace, hudba, tanec i hostiny připomínají, že vzpomínky na zesnulé mohou být spojeny také s radostí a vděčností. V některých tradicích se hranice mezi světem živých a mrtvých symbolicky stírá a duše předků se na chvíli vracejí mezi své blízké.
Izraelci kolem Džanínu zrychlili demolice, domy osidlují osadníci
Úspěch arabských stran v izraelských volbách může přinést změnu i na Západní břeh. Vláda Benjamina Netanjahua tam prudce zrychlila výstavbu židovských osad. Jen za poslední čtyři roky jich schválila 103. Za celých třicet let předtím jich bylo jen šest. OSN a řada západních partnerů kritizuje alarmující situaci kolem palestinského města Džanín.
Ukrajina v noci zasáhla ropné zařízení v Samarské oblasti, Rusko útočilo na přístav
Ukrajinské síly v noci na pondělí zasáhly ropné zařízení v ruské Samarské oblasti, napsal server The Kyiv Independent s odkazem na zdroje, které monitorují průběh války. Server ovšem upozornil, že informaci nemohl nezávisle ověřit. Ruské ministerstvo obrany píše, že v noci útočilo na objekty přístavní infrastruktury v Oděské oblasti na Ukrajině. Podle tvrzení resortu byl zasažen sklad, kde se přechovávala odpalovací zařízení protilodních raketových systémů Neptun. Ukrajina hlásí po zásazích mrtvé i raněné v různých oblastech.
USA navrhly obnovu prodeje ruského plynu do EU. Podle Moskvy to zatím není možné
Spojené státy navrhly při zářijových jednáních v Moskvě a Kyjevě obnovu dodávek ruského plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu na území Ukrajiny, napsal The Wall Street Journal s odkazem na několik nejmenovaných zdrojů z USA a některých evropských zemí včetně Ukrajiny. Prodeje by se podle návrhu uskutečňovaly přes americké zprostředkovatele. Podle Moskvy je plán na obnovu prodeje plynu do EU v současnosti nerealizovatelný.
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