Izraelci kolem Džanínu zrychlili demolice, domy osidlují osadníci

Úspěch arabských stran v izraelských volbách může přinést změnu i na Západní břeh. Vláda Benjamina Netanjahua tam prudce zrychlila výstavbu židovských osad. Jen za poslední čtyři roky jich schválila 103. Za celých třicet let předtím jich bylo jen šest. OSN a řada západních partnerů kritizuje alarmující situaci kolem palestinského města Džanín.
Modlitba z nedaleké mešity se rozléhá nad liduprázdným uprchlickým táborem. Hned nad ním se tyčí antény nové izraelské základny. A domy kolem obsadili židovští osadníci. Mezi 17 tisíci obyvateli, které vyhnala loňská masivní operace, je i rodina Abú Sámího.
„Utíkali jsme s rodinou stejně jako všichni kolem. Nad námi létaly drony a ozývala se palba. Všude byla armádní auta a obrněné vozy. Utíkali jsme, dokud jsme se nedostali ven z tábora,“ popsal palestinský uprchlík Sámí.
Před pěti lety ovládli Džanín džihádističtí ozbrojenci. V uprchlickém táboře si zřídili základny pro teroristické útoky v Izraeli. Jeho armáda zahájila sérii úderů, ke kterým se přidala i palestinská policie. Od roku 2023 zahynulo při bojích o Džanín tři sta Palestinců.
Důležitou ukázkou toho, kdo město ovládá, jsou pravidelné pouliční hlídky v ulicích Džanínu. Bezpečnostní složky se tam vrátily teprve vloni po společné izraelsko-palestinské operaci proti místním teroristům.
Osady rostou pod vojenskou ochranou
V posledních čtyřech měsících izraelská armáda v oblasti Džanínu zintenzivnila demoliční práce. Na jednom z míst například ještě před dvěma dny stála oblíbená palestinská restaurace s ironickým názvem Staré dobré časy.
Na kopcích rychle rostou vojenské posty obklopené mobilními domy osadníků. Ve vesnici Tersalla dokonce zabrali místní mešitu i s náboženskou školou.
Podle palestinské novinářky Fátimy Ibrahímové jsou uprchlíci rozptýlení po celé provincii. „Část utekla k příbuzným do okolních vesnic. Nejvíc jich odešlo na koleje Americké univerzity,“ uvedla.
Po teroru ze 7. října 2023 vyhnala izraelská armáda z domovů napříč Západním břehem 40 tisíc Palestinců. Nejdramatičtější situace je právě v Džanínu, kde pod záminkou boje proti extremistům vyrostlo pod vojenskou ochranou nejvíc nových osad.
Podle mírové dohody z Osla z 90. let přitom město leží na území A, tedy v zóně, kde má bezpečnost a civilní správu na starosti palestinská autonomie. V tuto chvíli ale není jisté, kdy a jestli vůbec izraelská armáda ukončí okupaci místního uprchlického tábora.