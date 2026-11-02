Izraelci kolem Džanínu zrychlili demolice, domy osidlují osadníci


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Úspěch arabských stran v izraelských volbách může přinést změnu i na Západní břeh. Vláda Benjamina Netanjahua tam prudce zrychlila výstavbu židovských osad. Jen za poslední čtyři roky jich schválila 103. Za celých třicet let předtím jich bylo jen šest. OSN a řada západních partnerů kritizuje alarmující situaci kolem palestinského města Džanín.

Modlitba z nedaleké mešity se rozléhá nad liduprázdným uprchlickým táborem. Hned nad ním se tyčí antény nové izraelské základny. A domy kolem obsadili židovští osadníci. Mezi 17 tisíci obyvateli, které vyhnala loňská masivní operace, je i rodina Abú Sámího.

„Utíkali jsme s rodinou stejně jako všichni kolem. Nad námi létaly drony a ozývala se palba. Všude byla armádní auta a obrněné vozy. Utíkali jsme, dokud jsme se nedostali ven z tábora,“ popsal palestinský uprchlík Sámí.

Netanjahu zvažuje největší operaci na Západním břehu od roku 1967
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Před pěti lety ovládli Džanín džihádističtí ozbrojenci. V uprchlickém táboře si zřídili základny pro teroristické útoky v Izraeli. Jeho armáda zahájila sérii úderů, ke kterým se přidala i palestinská policie. Od roku 2023 zahynulo při bojích o Džanín tři sta Palestinců.

Důležitou ukázkou toho, kdo město ovládá, jsou pravidelné pouliční hlídky v ulicích Džanínu. Bezpečnostní složky se tam vrátily teprve vloni po společné izraelsko-palestinské operaci proti místním teroristům.

Osady rostou pod vojenskou ochranou

V posledních čtyřech měsících izraelská armáda v oblasti Džanínu zintenzivnila demoliční práce. Na jednom z míst například ještě před dvěma dny stála oblíbená palestinská restaurace s ironickým názvem Staré dobré časy.

Na kopcích rychle rostou vojenské posty obklopené mobilními domy osadníků. Ve vesnici Tersalla dokonce zabrali místní mešitu i s náboženskou školou.

Izraelci Palestincům narušují klíčovou sklizeň oliv. Napadli i delegaci EU
Olivovníky

Podle palestinské novinářky Fátimy Ibrahímové jsou uprchlíci rozptýlení po celé provincii. „Část utekla k příbuzným do okolních vesnic. Nejvíc jich odešlo na koleje Americké univerzity,“ uvedla.

Po teroru ze 7. října 2023 vyhnala izraelská armáda z domovů napříč Západním břehem 40 tisíc Palestinců. Nejdramatičtější situace je právě v Džanínu, kde pod záminkou boje proti extremistům vyrostlo pod vojenskou ochranou nejvíc nových osad.

Podle mírové dohody z Osla z 90. let přitom město leží na území A, tedy v zóně, kde má bezpečnost a civilní správu na starosti palestinská autonomie. V tuto chvíli ale není jisté, kdy a jestli vůbec izraelská armáda ukončí okupaci místního uprchlického tábora.

Komise OSN: Izrael spáchal na Západním břehu zločiny proti lidskosti
Izraelští vojáci na okupovaném Západním břehu (25. října 2026)

Výběr redakce

Nová koncepce výstavby armády podle Pavla není realistická a neplní základní cíle

Nová koncepce výstavby armády podle Pavla není realistická a neplní základní cíle

12:53AktualizovánoPrávě teď
Izraelci kolem Džanínu zrychlili demolice, domy osidlují osadníci

Izraelci kolem Džanínu zrychlili demolice, domy osidlují osadníci

před 19 mminutami
Zásah proti demonstrantům ve sněmovně byl podle policie přiměřený, pokleknutí už ne

Zásah proti demonstrantům ve sněmovně byl podle policie přiměřený, pokleknutí už ne

11:52Aktualizovánopřed 27 mminutami
Ukrajina v noci zasáhla ropné zařízení v Samarské oblasti, Rusko útočilo na přístav

Ukrajina v noci zasáhla ropné zařízení v Samarské oblasti, Rusko útočilo na přístav

08:35Aktualizovánopřed 31 mminutami
USA navrhly obnovu prodeje ruského plynu do EU. Podle Moskvy to zatím není možné

USA navrhly obnovu prodeje ruského plynu do EU. Podle Moskvy to zatím není možné

před 1 hhodinou
V Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu. Primátorkou bude dál Springerová

V Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu. Primátorkou bude dál Springerová

před 1 hhodinou
Karvinou povede koalice Žijeme pro Karvinou a ANO, primátorem bude Wolf

Karvinou povede koalice Žijeme pro Karvinou a ANO, primátorem bude Wolf

11:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Aplikace pro varování civilistů na Ukrajině a v Rusku čelily kyberútokům

Aplikace pro varování civilistů na Ukrajině a v Rusku čelily kyberútokům

07:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izraelci kolem Džanínu zrychlili demolice, domy osidlují osadníci

Úspěch arabských stran v izraelských volbách může přinést změnu i na Západní břeh. Vláda Benjamina Netanjahua tam prudce zrychlila výstavbu židovských osad. Jen za poslední čtyři roky jich schválila 103. Za celých třicet let předtím jich bylo jen šest. OSN a řada západních partnerů kritizuje alarmující situaci kolem palestinského města Džanín.
před 19 mminutami

Ukrajina v noci zasáhla ropné zařízení v Samarské oblasti, Rusko útočilo na přístav

Ukrajinské síly v noci na pondělí zasáhly ropné zařízení v ruské Samarské oblasti, napsal server The Kyiv Independent s odkazem na zdroje, které monitorují průběh války. Server ovšem upozornil, že informaci nemohl nezávisle ověřit. Ruské ministerstvo obrany píše, že v noci útočilo na objekty přístavní infrastruktury v Oděské oblasti na Ukrajině. Podle tvrzení resortu byl zasažen sklad, kde se přechovávala odpalovací zařízení protilodních raketových systémů Neptun. Ukrajina hlásí po zásazích mrtvé i raněné v různých oblastech.
08:35Aktualizovánopřed 31 mminutami

USA navrhly obnovu prodeje ruského plynu do EU. Podle Moskvy to zatím není možné

Spojené státy navrhly při zářijových jednáních v Moskvě a Kyjevě obnovu dodávek ruského plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu na území Ukrajiny, napsal The Wall Street Journal s odkazem na několik nejmenovaných zdrojů z USA a některých evropských zemí včetně Ukrajiny. Prodeje by se podle návrhu uskutečňovaly přes americké zprostředkovatele. Podle Moskvy je plán na obnovu prodeje plynu do EU v současnosti nerealizovatelný.
před 1 hhodinou

Mrazáky v lucemburských, belgických a švédských supermarketech zasáhl kyberútok

Desítky supermarketů v Belgii a Lucembursku mají kvůli kybernetickému útoku problémy s mrazáky a lednicemi. Napsala to agentura Belga, podle níž se to týká řetězců firem Ahold Delhaize, Carrefour či Spar. Také chladící zařízení v některých obchodech ve Švédsku zasáhl kybernetický útok, píše server listu Dagens Nyheter. Věc vyšetřuje švédské centrum kybernetické bezpečnosti.
11:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aplikace pro varování civilistů na Ukrajině a v Rusku čelily kyberútokům

Ukrajinská aplikace, která předává civilnímu obyvatelstvu varování před údery ze vzduchu, čelila v neděli kybernetickému útoku, sdělilo podle agentur ukrajinské vojenské letectvo. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace později napsalo, že i jeho aplikace pro varování obyvatelstva čelila masivnímu kybernetickému útoku.
07:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Bulharskou prezidentkou zůstane Jotovová

Úřadující hlava státu Ilijana Jotovová zvítězila v nedělním druhém kole prezidentských voleb v Bulharsku. Získala 57,6 procenta hlasů, vyplývá z úplných výsledků ústřední volební komise zveřejněných v pondělí. K volbám přišla méně než čtvrtina voličů.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Na Floridě se zřítilo soukromé letadlo. Všech devět lidí na palubě zahynulo

Na Floridě v okrese Palm Beach se v neděli zřítilo soukromé letadlo s devíti lidmi na palubě, spadlo do obytné čtvrti a po dopadu explodovalo. Všech devět lidí na palubě zahynulo, oznámil americký ministr dopravy Sean Duffy, který neštěstí označil za strašlivou tragédii. Stroj typu Learjet 60 letěl z mezinárodního letiště Austin-Bergstrom v Texasu a mířil na Bahamy, napsala agentura AP.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoTrumpovy spory s Kanadou dopadají před volbami na obyvatele Michiganu

Volby do Kongresu mohou ovlivnit některé nepopulární kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, jako jsou třeba jeho spory se sousední Kanadou. Zhoršující se vztahy se severním sousedem těžce nesou například lidé v Michiganu, kde je americko-kanadská ekonomika vzájemně provázaná. Tamní republikáni se proto snaží od prezidentových kroků v této oblasti distancovat. Pokud Trumpova politika zůstane delší dobu bez změny, může to ohrozit na 180 tisíc kanadských pracovních míst. Politici v Ottawě však mají podporu společnosti, aby nátlaku z USA neustupovali, a negativa pociťují lidé na obou stranách hranice.
před 7 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

včera v 09:00
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026