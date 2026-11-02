Téměř 2,4 miliardy korun. Vláda schválila peníze pro audiovizi podle původního plánu

Státní fond audiovize (SFA) bude příští rok hospodařit s 2,39 miliardy korun, na filmové pobídky půjde jeden a půl miliardy korun, uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda to schválila podle původního návrhu.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v uplynulých týdnech mluvil o osekání peněz a změnách ve fungování fondu. Zástupci audiovize v reakci na jeho plány hovořili o destabilizaci fungujícího systému. Babiš se s nimi setkal. Snahu o osekání návrhu označil za nedorozumění vzhledem k tomu, že jde o výdaj vycházející ze zákona. Jak bude fond financován v dalších letech, bude vláda probírat při přípravě státního rozpočtu na rok 2028, řekl premiér.
Předseda Asociací producentů v audiovizi APA Vratislav Šlajer dříve uvedl, že na schválení rozpočtu naváže další debata o rozpočtu SFA v dalších letech 2028 a 2029.
Klempíř minulý týden oznámil odvolání bývalého ředitele České televize Petra Dvořáka z čela představenstva fondu, zvoleného do funkce v červnu 2025 za vlády Petra Fialy (ODS). Důvodem je podle Klempíře rozdílný pohled na hospodaření fondu a nedostatečná součinnost při hledání úspor. Dvořák už dříve návrh rozpočtu audiovize na rok 2027 označil za zbrklý a neprodiskutovaný.
Fond především podporuje audiovizuální tvorbu. Zákon o audiovizi vymezuje státní dotace na podporu audiovize, filmové pobídky a úkoly, činnost a provoz fondu a stanoví jejich minimální výši a způsob výpočtu. Plán podpory audiovize na rok 2027 je obsažen ve čtyřech krátkodobých koncepcích. Jejich příprava pro rok 2027 se uskutečnila od března 2026. Představenstvo je schválilo usnesením 2. září 2026. Následovala jejich prezentace novinářům a odborné veřejnosti. Od října 2026 se vyhlašují jednotlivé výzvy.
Stát dává do fondu 1,9 miliardy korun. Zbývající část plánovaného objemu podpory mimo zákonem stanovenou minimální dotaci ze státního rozpočtu je krytá ostatními zdroji fondu. Významnou součást jeho příjmů tvoří audiovizuální poplatky z kinematografických představení, převzatého televizního vysílání, poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a vysílání televizní reklamy.