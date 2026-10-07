Může Kristus mluvit hlasem Streepové? Podle kritiků filmu Letopisy Narnie ne

Na plátno se po sedmnácti letech opět dostanou Letopisy Narnie. Do premiéry nového zfilmovaného příběhu zbývá víc než čtvrt roku, nicméně už nyní se řeší, jestli je přístup režisérky a scenáristky Grety Gerwigové k literární fantasy klasice správný. Četní zástupci amerických konzervativních křesťanů se pobuřují nad tím, že by lva Aslana, tedy literární zpodobnění Ježíše Krista, měla mluvit herečka Meryl Streepová.
Britský spisovatel a profesor historie Clive Staples Lewis začal Letopisy Narnie publikovat v roce 1950. Čtenáře zavedl do země, kterou obývají roztodivná stvoření jako obři, trpaslíci nebo mluvící zvířata, ale o níž nikdo nemá ani tušení. Hlavní dětští hrdinové se do ní dostanou přes kouzelnou skříň a zakletou zemi pomohou zachránit spolu s mluvícím lvem Aslanem (jehož jméno je tureckým výrazem pro tohoto krále zvířat).
V dalších dílech Lewis vytváří stále nové a nové postavy a zároveň vysvětluje, jak kouzelná země vznikla. V tvorbě ho přitom ovlivnilo křesťanství, k němuž se v dospělosti obrátil. K víře mimo jiné dospěl i díky disputacím s přítelem a rovněž slavným fantasy autorem J. R. R. Tolkienem.
Díl Čarodějův synovec, který se nyní dočkal zfilmování, je šestým pokračováním ságy, chronologicky jím ale historie Narnie začíná. Z křesťanského pohledu se v této knize vše pokazí prvotním hříchem, zatímco závěr ságy, tedy kniha Poslední bitva, představuje apokalyptické vyvrcholení.
Kristus se lví hřívou, ale ne duhovou
Postava lva Aslana se vykládá jako Kristus. Lewis ho líčí coby ušlechtilého, „pravého krále“, obrovské zvíře s „podmanivýma očima“ a nádhernou zlatou hřívou. Ve filmu bude mluvit hlasem Meryl Streepové. Ač to neznamená, že Aslan bude i jako žena vyobrazen, pro konzervativní křesťanské kritiky však i pouhá možnost ztvárnění božské postavy Krista jako něčeho jiného než muže přesahuje hranice umělecké svobody, všímá si agentura AP.
Gerwigová v rozhovoru pro magazín Empire řekla, že hledala herečku, které je přes sedmdesát let, aby se v jejím hlase odrážela moudrost plynoucí ze zkušenosti, ale která by zároveň dokázala stále žasnout nad věcmi jako dítě. A Streepová tyto požadavky splnila.
„Jedná se o dobře známý trik nepřátel Boha, jehož cílem je podkopat a zničit symboly křesťanství ve snaze vyhrát válku o srdce kultury,“ formuloval své obavy například přispěvatel na web Christian Post. A označil kvůli „zženštilým“ očím a „duhové“ hřívě za transgenderové vyobrazení Aslana, které tvůrci zveřejnili v magazínu Empire.
Zásadní inspirací pro filmovou podobu lva se měl stát britský hudebník David Bowie. „Chameleonský“ umělec neustále experimentoval s hudbou i stylizací a pohrával si s genderovou nejednoznačností. Podle Gerwigové byl zdrojem inspirace i pro samou podstatu filmu, který by měl působit „velkolepě“ a jako „rocková opera“. Hudba Bowieho, stejně jako Paula McCartneyho nebo Roberta Planta, režisérce prý vždy dodávala pocit, že vše bude v pořádku. Připomíná také, že Narnie je svět stvořený z hudby, protože život této zemi vdechl Aslan svým zpěvem.
Předseda Křesťanské filmové a televizní komise Ted Baehr, který na konci osmdesátých let sám produkoval animovaný televizní film o Narnii, považuje předpokládaný velký úspěch filmu za špatnou zprávu pro křesťanské rodiče, jejichž děti budou chtít novinku vidět. Baehr agentuře AP řekl, že ztvárnění Aslana ženou je přímou provokací mířenou na křesťanskou doktrínu o podstatě Boha. Tvrdí, že s evangeliem nelze při zfilmování zacházet jako s mytologií, třeba s Odysseou, kterou nedávno převyprávěl Christopher Nolan.
Správci práv o Gerwigové nepochybují
Gerwigová, která vnáší do námětů feministické interpretace, už po svém adaptovala dobový román Malé ženy (kde si zahrála Streepová) nebo v předloňském kinohitu nabídla vlastní pohled na Barbie. Při psaní scénáře k Čarodějově synovci posunula děj ze sklonku viktoriánské Anglie přelomu devatenáctého a dvacátého století, kam příběh situoval Lewis, o půlstoletí později do poválečného Londýna, tedy vlastně do doby, kdy Letopisy Narnie začaly vycházet.
K výkonným producentům filmu patří Melvin Adams, který sedí ve vedení společnost spravující literární pozůstalost spisovatele Lewise. „Je neuvěřitelně dojemné vidět, jak hluboce se Greta Gerwigová vžila do světa C. S. Lewise a jak film Narnie: Čarodějův synovec naplnila radostí, citem a upřímnou láskou k tomuto příběhu,“ cituje Netflix správce autorských práv.
Filmové podoby se zatím dočkaly tři knihy z Letopisů, naposledy v roce 2010 Plavba Jitřního poutníka. Světová premiéra byla zároveň charitativním promítáním, na němž si nasadila 3D brýle i tehdejší britská královna Alžběta II.
Distributor aktuálního snímku, streamovací služba Netflix, chystá nasazení Čarodějova synovce do široké kinodistribuce, jaké nedosáhl žádný z jejích předchozích filmů. Do kin, včetně českých, se dostane v polovině února příštího roku. Kromě Streepové se v hereckém obsazení objeví Carey Mulliganová nebo Daniel Craig.