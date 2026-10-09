Zemřel přední sklářský výtvarník a pedagog Vladimír Kopecký


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ve věku 94 let zemřel ve čtvrtek sklářský výtvarník, malíř a vysokoškolský pedagog Vladimír Kopecký. Informovala o tom jeho manželka Eva Kroftová. Kopecký dosáhl mezinárodního věhlasu, přispěl k rozvoji českého moderního sklářského umění. Byl spojen s pražskou Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, kterou absolvoval a na níž učil.

Kopecký se narodil 26. listopadu 1931 ve Svojanově na Svitavsku. Původně studoval na sklářských školách v Kamenickém Šenově a Novém Boru. Setkal se zde s významnými osobnostmi českého sklářství René Roubíčkem a Stanislavem Libenským. Na pražské uměleckoprůmyslové škole studoval v ateliéru monumentální malby a skla profesora Josefa Kaplického.

Za svou tvorbu Kopecký získal mezinárodní i národní ceny. „Již na počátku své umělecké dráhy se podílel na úspěchu československého pavilonu na světové výstavě Expo 58 v Bruselu, kde získal zlatou medaili. Jeho díla byla následně představena také na světových výstavách Expo 67 v Montrealu a Expo 92 v Seville,“ uvedla Kroftová.

Z Kopeckého tvorby vynikají monumentální realizace pro architekturu. Výtvarně propojoval sklo, malbu a prostorové umění. Umělecký projev se pohyboval mezi geometrickým řádem a spontánní expresí, a to s mimořádnou citlivostí k barvě, prostoru a materiálu.

Vladimír Kopecký vystavil na Špilberku nejen ošklivé sklo
vladimír

„Svobodným a často experimentálním přístupem překračoval tradiční hranice sklářské tvorby a stal se jedním z nejvýraznějších představitelů českého poválečného výtvarného umění,“ sdělila Kroftová.

Mezi Kopeckého významná tuzemská díla patří výtvarné řešení nádraží v Havířově nebo monumentální mozaiková stěna pro sklárny Kavalier v Sázavě. Jeho realizace se uplatnily rovněž v zahraničí, mimo jiné v Japonsku, Nizozemsku a ve Spojených státech.

Od sametové revoluce do roku 2008 Kopecký vedl Ateliér skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové. „Svým studentům předával nejen rozsáhlé odborné a umělecké zkušenosti, ale především odvahu k samostatnému myšlení, experimentování a hledání vlastního výtvarného výrazu,“ uvedla Kroftová.

Kopeckého díla jsou ve sbírkách světových muzeí

Kopeckého díla obsahují světové i domácí sbírky. Jsou mezi nimi Victoria and Albert Museum v Londýně, Corning Museum of Glass ve Spojených státech, Národní muzeum moderního umění v Kjótu, Národní galerie Praha a Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Mezi Kopeckého ocenění patří The Bridgestone Museum Prize v Tokiu z roku 1984 či Cena ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění z roku 2008. V roce 2021 byl uveden do Síně slávy Mezinárodního sklářského sympozia v Novém Boru.

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