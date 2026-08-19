Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let


před 41 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Zájem o službu v německé armádě výrazně roste. Počet žádostí o přijetí se meziročně zvýšil o 26 procent, což německá vláda vítá v době rostoucího napětí mezi Ruskem a členskými státy NATO.

Německé ozbrojené síly měly na konci července 2026 celkem 186 700 příslušníků, meziročně o dvě procenta více, vyplývá z oficiálních údajů zveřejněných v pondělí 17. srpna. Za poslední rok se počet žádostí o přijetí zvýšil o 26 procent a nových rekrutů přibylo dvanáct procent. Bundeswehr očekává, že jeho personální stav do konce roku dále poroste.

Ministerstvo obrany vývoj vítá, protože při rozšiřování armády zatím spoléhá na dobrovolný nábor namísto povinné vojenské služby. Zveřejněnými údaji se zároveň snaží ukázat, že Bundeswehr je „atraktivním zaměstnavatelem“ a že „opatření přijatá k rozvoji a modernizaci špatně vybavené armády s nedostatkem personálu přinášejí výsledky“.

V Německu, které je známé svou pacifistickou tradicí, se přitom v posledních měsících stále častěji konají protesty proti vojenské službě.

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Otázka povinné vojenské služby zůstává nevyřešená

V reakci na ruskou hrozbu chce kancléř Friedrich Merz vybudovat z německých ozbrojených sil nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Ačkoli se už podařilo splnit cíl pro rok 2026, který počítal s nejméně 186 tisíci vojáky, k naplnění závazků vůči NATO to nestačí. Aliance očekává, že Německo bude mít do roku 2035 více než dvojnásobný počet vojáků.

Pokud se tohoto cíle nepodaří dosáhnout prostřednictvím dobrovolného náboru, bude zavedena povinná vojenská služba. Od 1. ledna 2026 musejí v Německu všichni osmnáctiletí muži vyplnit dotazník o svém zájmu o službu v armádě, zatímco pro ženy je jeho vyplnění dobrovolné.

Muži ve věku od sedmnácti do 45 let také musejí ozbrojeným silám oficiálně oznámit, pokud odjíždějí ze země na dobu delší než tři měsíce.

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Ilustrační fotografie

Článek od franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 18. srpna 2026 17:20 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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