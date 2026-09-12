Ruské útoky si vyžádaly oběti v Záporoží a Kryvém Rihu

Rusko v noci na sobotu opět útočilo na ukrajinská města. Dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal úder na Záporoží, jeden člověk byl zabit při útoku na Kryvyj Rih, v Oděse je šestnáct zraněných, informují ukrajinské úřady. Krizový štáb ruské Bělgorodské oblasti tvrdí, že ukrajinský dron v regionu zaútočil na auto a na místě zahynula žena, další tři lidé, včetně dítěte, měli vyváznout se zraněním.
V Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny přišla při ruském útoku o život čtyřiašedesátiletá žena a sedmatřicetiletý muž. Se zraněním vyvázla žena ve věku 59 let, informoval náčelník oblastní správy Ivan Fedorov.
Jeden člověk zahynul a tři další byli zraněni ve městě Kryvyj Rih, kde ruský útok také poškodil blíže neupřesněný průmyslový podnik, oznámil náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Nejméně šestnáct lidí, včetně dítěte ve věku pěti měsíců, utrpělo zranění v Oděse, kde ruská střela s plochou dráhou letu zasáhla výškovou budovu, sdělil velitel oblastní správy Oleh Kiper.
Rusko v noci útočilo balistickými raketami, námořními střelami s plochou dráhou letu Kalibr a malými střelami Banderol, leteckými raketami a 129 drony. Hlavním cílem byla Oděsa a okolí. Zneškodnit se podařilo šest střel Kalibr, jednu Banderol, dvě letecké rakety a 101 dronů, uvedlo ukrajinské letectvo. Zásahy zaznamenalo na dvaceti místech.
Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že ukrajinské drony napadly Taganrog v ruské Rostovské oblasti. Protivzdušná obrana podle něj zničila více než sedmdesát dronů, nálet se obešel bez obětí a zraněných, dodal. Informace nelze nezávisle ověřit.