Ukrajinec dostal v Německu za špionáž pro Rusko 15 měsíců vězení

Trest rok a tři měsíce vězení uložil v úterý německý soud třicetiletému Ukrajinci, kterého shledal vinným ze špionáže ve prospěch Ruska. Měl zjišťovat trasy zásilek, do nichž by pak bylo možné umístit výbušninu a ovlivnit bezpečnost obyvatelstva na Ukrajině a v Německu. Další dva Ukrajince, kteří čelili stejné obžalobě, soud viny zprostil. V tiskové zprávě o tom informoval stuttgartský vrchní zemský soud.
Muže ve věku 22, 25 a 30 let zadrželi policisté loni v květnu v Kolíně nad Rýnem, Kostnici a ve švýcarském kantonu Thurgau. Čelili obžalobě ze špionáže a přípravy sabotážních akcí. Státní zastupitelství tvrdilo, že poslali z Německa na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátory.
Podle prokuratury dala příkaz k akci ruská tajná služba přes prostředníky v Mariupolu. Město na jihovýchodě Ukrajiny Rusko okupuje od roku 2022. Podle soudu muselo být odsouzenému Ukrajinci jasné, že úkol přijímá od ruských orgánů.
Cílem akce bylo podle obžaloby zjistit, po jakých trasách balíčky putují, aby je bylo možné příště vybavit výbušninou. Zásilky měly podle prokuratury explodovat nad Německem nebo nad Ukrajinou a způsobit „co možná největší škody a ovlivnit pocit bezpečí obyvatelstva“.
Trest už si odpykal
Soud shledal jednoho z obžalovaných, třicetiletého Jevhena B., vinným ze špionáže za účelem sabotáže a uložil mu patnáct měsíců vězení. Zdůvodnil to tím, že muž nebyl dříve trestaný, částečně se přiznal a případná sabotážní operace měla ještě daleko k uskutečnění. Do vězení ovšem nastoupit nemusí, trest si odpykal už pobytem ve vazbě.
Další dva Ukrajince, dvaadvacetiletého Daniila B. a pětadvacetiletého Vladyslava T., soud viny zprostil. Podle něj se nepodařilo prokázat, že by oba muži měli konkrétní plány na sabotážní akci. Státní zastupitelství požadovalo, aby soud uložil tresty všem třem, a to mezi dvěma lety a devíti měsíci a čtyřmi lety a třemi měsíci.
Připravovaná akce zapadá do vzorce, který loni popsala německá média. Na základě svého vyšetřování napsala, že za předloňskou sérií požárů balíčků na evropských letištích stojí agenti naverbovaní ruskou vojenskou tajnou službou GRU. Podezřelé v této souvislosti zadržely bezpečnostní služby v Litvě, Polsku, Bosně a Hercegovině a Británii.
V Německu se tato série žhářských útoků dotkla logistického centra společnosti DHL v Lipsku. Vybuchl balíček, který přiletěl z Litvy a měl následně pokračovat dál letecky. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušninu do balíku umístili agenti ve službách Moskvy. Jen náhodou přitom podle vyšetřování vzplál balík ještě na zemi, a nikoli za letu. Rusko jakoukoli roli v incidentech popírá.