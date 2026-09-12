V Německu lidé protestovali proti krajně pravicové straně AfD


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve zhruba dvaceti německých městech lidé v sobotu protestovali proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo (AfD), která minulý týden přesvědčivě zvítězila v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Demonstrace se konaly v Berlíně, Hamburku či Mnichově.

Protesty svolalo hnutí Pruef, které usiluje o zákaz AfD. Demonstranti nesli transparenty s hesly jako „Zakažte AfD hned“ nebo „Demokracie nepotřebuje alternativy“. V Berlíně se podle policie konalo několik demonstrací, kterých se zúčastnily tisíce lidí. AfD ve městě uspořádala vlastní protidemonstraci.

„Široké spektrum občanské společnosti vychází do ulic, aby zabránilo nepřátelům ústavy, AfD v Sasku-Anhaltsku, získat moc,“ sdělil Christoph Bautz z kampaně Campact, která se na protestech rovněž podílela.

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Sílí výzvy k zákazu strany

Růst podpory AfD znepokojuje část německé společnosti, která upozorňuje na zvláštní odpovědnost země vyplývající z její nacistické minulosti. V Německu proto sílí výzvy k zákazu strany. Proces vedoucí k zákazu je ale v zemi složitý a kancléř Friedrich Merz z konzervativní CDU se k této možnosti staví skepticky.

AfD minulou neděli získala v Sasku-Anhaltsku téměř 44 procent hlasů, zatímco CDU skončila se 17 procenty druhá. Krajně pravicové straně chyběly k absolutní většině tři mandáty. AfD nyní jedná s dalšími politickými uskupeními a poslanci o možnosti sestavit zemskou vládu.

Zemská tajná služba označuje AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana prosazuje výrazné omezení migrace a hovoří mimo jiné o rozsáhlém programu návratu a deportací migrantů. Nyní se AfD díky výsledku stala nejsilnější stranou v Sasku-Anhaltsku a poprvé od druhé světové války se přiblížila možnosti sestavit zemskou vládu v čele s krajně pravicovou stranou.

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