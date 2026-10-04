Německý kancléř Merz přijel do Kyjeva

Německý kancléř Friedrich Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva. Doprovází ho šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.
Podle vládních zdrojů má Merz v úmyslu ujistit Kyjev o brzkém dodání tisíců stíhacích dronů, které lze použít k boji proti obzvláště rychlým ruským bojovým dronům s proudovým pohonem. Na pomoc Německo plánuje uvolnit jednu miliardu eur (zhruba 24,5 miliardy korun) z již schválených rozpočtových prostředků, dalších 350 milionů eur má směřovat na opravy a obnovu zničených elektráren.
„Pokud Rusko nebude zastaveno, jeho válečný stroj se dříve či později obrátí proti nám,“ řekl Merz po příjezdu do Kyjeva. Uvedl také, že Ukrajina v nadcházejících týdnech potřebuje veškerou podporu. „Na naši pomoc se můžete spolehnout i nadále,“ chce podle svých slov říct ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému.
Kancléř do Kyjeva přijel navzdory varování ruského ministerstva zahraničí, které několik hodin před jeho příjezdem vyzvalo zahraniční návštěvníky a diplomaty, aby město opustili. Moskva je varovala také před pobytem v blízkosti vojenských objektů a vládních budov. Bezpečnostní situace na Ukrajině se v posledních měsících výrazně zhoršila a útoky dronů stále častěji zasahují také Kyjev.
Německo je finančně i vojensky nejvýznamnějším podporovatelem Ukrajiny. Další pomoc ale v Německu čelí rostoucímu odporu, mimo jiné ze strany opozičních stran AfD, Levice a BSW, které posilují po úspěších v nedávných zemských volbách. Merz už ve čtvrtek při projevu v Münsteru zdůraznil, že německá podpora Ukrajině musí pokračovat.
Jde o čtvrtou návštěvu německého kancléře na Ukrajině od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022. Merz navštívil Kyjev už loni v květnu, jen několik dní po svém nástupu do funkce. Doprovázeli ho tehdy francouzský prezident Emmanuel Macron, tehdejší britský premiér Keir Starmer a polský premiér Donald Tusk. Čtveřice tehdy z Kyjeva vyzvala Rusko k bezpodmínečnému příměří, k němuž však Moskva nepřistoupila.
Merz nyní doufá, že pokračující vojenský tlak přiměje Rusko zasednout k jednacímu stolu. Nedávné setkání německého ministra zahraničí Johanna Wadephula s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v New Yorku podle něj nepřineslo žádný pokrok. Merz proto tvrdí, že Moskva rozumí pouze „jazyku síly“ a k jednání ji lze přivést jen prostřednictvím jednoty a síly.